Van Gaal heeft vertrouwen in WK: "In Brazilië hadden we Van Persie en Robben, nu hebben we Depay en Bergwijn"

5 maanden voor het WK komt het Nederlandse elftal helemaal onder stoom onder leiding van bondscoach Louis Van Gaal. Na een 1-4 overwinning tegen de Rode Duivels was hij in een opperbeste bui om de pers te woord te staan.

"We waren geen 90 minuten goed, maar wel een heel lange tijd. Nu moeten we nog meer focus tonen. Als je één of twee doelpunten voor staat, ga je op het veld soms anders denken en dat moet helemaal niet. Dan geef je de tegenstander hoop, dat mag niet. Gelukkig vielen er snel meer doelpunten", opent Van Gaal eerst nog kritisch.

Volgens de Nederlandse bondscoach waren er twee uitblinkers bij het Nederlandse elftal: 'Frenkie De Jong en Steven Bergwijn.

"Bergwijn speelt niet bij zijn club en heb het hem net nog gevraagd hoe hij nu zo goed kon zijn. 'Vertrouwen', reageerde hij. Hij speelde fantastisch vandaag: een aanspeelpunt, verliest geen bal, scoort nog... Wat wil je nog meer? In Brazilië hadden we Van Persie en Robben, nu hebben we Bergwijn en Depay", verrast Van Gaal.

In vorm raken doe je niet bij het Nederlands elftal, wel bij je club

En dat hij er vertrouwen in heeft om het komende WK te schitteren met Oranje wordt al snel duidelijk: "Als Depay en Bergwijn nog beter in vorm komen... Memphis was niet de beste speler maar hij scoort wel twee keer, dat doet hij altijd voor Oranje. Nu moeten de spelers in vorm komen en dat doe je niet bij het Nederlands elftal, wel bij je club. Buiten Bergwijn."