Opstellingen België - Nederland (Nations League A)

Morgenavond om 20u45 is het zover: de Derby der Lage Landen als opener van de Nations League-campagne voor onze Rode Duivels. Niemand beter dan Jan Vertonghen, die een rijk verleden heeft in Nederland, om vooruit te blikken naar de clash met onze noorderburen. "Er zijn weinig mooiere wedstrijden."

De centrale verdediger van Benfica kijkt alvast enorm uit naar het duel met onze noorderburen. "Een thuiswedstrijd in een vol stadion tegen een topland: er zijn weinig mooiere wedstrijden dan dit in de Nations League. Ik heb er heel veel zin in, en ik denk dat het een heel mooie wedstrijd gaat worden."

Ook naar de rest van het vierluik in de Nations League kijkt Vertonghen uit, en merkt daarbij iets belangrijk op. "Onze groep winnen in de Nations League is het absolute doel. Als we dat doen, dan worden de finales van volgend jaar hier georganiseerd (heb ik mij laten vertellen). Dat is natuurlijk een extra motivatie. We openen meteen tegen een van de medefavorieten voor de groepswinst, dus de lat ligt meteen hoog. We willen die Nations League winnen."

Andere visie dan De Bruyne

Zo houdt hij er een andere mening op na dan Kevin De Bruyne, die de competitie vorige week nog overbodig noemde. "Ik snap hem wel, maar ik zie dit wel als een prijs. De Nations League heeft nog niet de status van een EK of WK, maar als dat later wel zo is, dan wil ik deze competitie liefst wel op mijn palmares."

Vertonghen toont wel veel begrip voor De Bruyne, die er een zwaar seizoen in de Premier League heeft opzitten. "Ik heb nog heel veel energie in de tank, dus ik zie het anders omdat ik mij misschien ook anders voel dan hem. Kevin heeft een heel lang en zwaar seizoen gehad op het allerhoogste niveau. Er wordt natuurlijk ook heel veel verwacht van hem bij City, dus ik snap hem wel. Zijn compititie is langer doorgegaan en was iets uitputtender dan de mijne (Primeira Liga, red), dus ik volg hem daar wel in."

© photonews

"Ik voel mij terug goed als voetballer"

Zal Jan Vertonghen, zoals Axel Witsel eerder aangaf, tot zijn 40ste bij de Rode Duivels blijven? Daarop kon de verdediger geen sluitend antwoord geven, maar hij voelt zich wel weer goed als voetballer. "Dat hangt van de coach af, maar ik voel mij terug goed. Ik voel mij beter dan mijn laatste jaar in de Premier League (met Tottenham in 2020, red), waar ik door verschillende "issues" niet tot mijn niveau ben gekomen. Ik heb mij de afgelopen twee jaar terug herondekt als voetballer in Portugal, wat mij heel veel deugd heeft gedaan. Zowel fysiek als mentaal ben ik dus ook nog heel graag bij de Duivels. Ik doe er alles aan om mijn lichaam zo lang mogelijk goed te houden."

Aan een terugkeer naar de Jupiler Pro League denkt de Belgisch recordinternational dus in ieder geval nog niet. "Ik zit heel goed in Portugal, en heb er nog een jaar contract. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel. Na het WK zal dat duidelijker worden. Ik heb voorstellen gehad uit België, maar dat is voor mij nog geen optie. Ik heb destijds 3 jaar getekend in Benfica, dus ik ga die jaren sowieso volmaken."