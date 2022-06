Rode Duivels kunnen weer niet winnen in Wales: laat doelpunt verpest Belgisch feestje

Een matig België leek tot minuut 88 op weg naar een zuinige zege tegen Wales, dankzij een knappe goal van Youri Tielemans. In de slotfase klom Wales alsnog op gelijke hoogte, Brennan Johnson vloerde Casteels: 1-1. Dinsdag sluiten de Duivels een slopend seizoen af in en tegen Polen.

Voor de derde wedstrijd in negen dagen tijd roteerde Roberto Martinez er rustig op los. Zoals aangekondigd kreeg Koen Casteels in doel de voorkeur op Simon Mignolet. Achterin was er geen spoor van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, samen goed voor 258 interlands. Arthur Theate en Dedryck Boyata kregen de kans om zich te tonen. Voorin begon Eden Hazard op de bank, waardoor Leandro Trossard na zijn schitterende invalbeurt tegen de Polen van bij het begin mocht meedoen.

Bevestigen na Polen, luidde de opdracht. Het begon niet best voor de Rode Duivels. Na vijf minuten viel een afvallende bal voor de voeten van Ampadu, die staalhard in de bovenhoek pegelde. Cardiff in extase, weliswaar maar voor heel even. De VAR zag immers voorafgaand buitenspel.

Te traag

De Belgen hadden het moeilijk om in hun spel te komen. Wales gaf De Bruyne en co geen centimeter ruimte, voorin was Batshuayi lange tijd onbereikbaar. Achterin had Boyata de handen vol met de aalvlugge Daniel James. De aanvaller van Leeds United vond Gareth Bale, die naast knalde.

Pas met de rust in zicht ging gelegenheidsaanvoerder Kevin De Bruyne zich met de zaken bemoeien en ging het tempo toch wat de hoogte in. Eerst bediende hij Batshuayi, wiens schot afgeblokt werd. In de rebound was Trossard te verrast om de 0-1 tegen de touwen te knallen. Dan maar zelf, moest de City-middenvelder gedacht hebben. Hennessey moest alles uit de kast halen op een verrassende trap van De Bruyne. 0-0 was de ruststand na een flauwe eerste helft.

Tielemans breekt de ban

Was het Wales in de eerste helft, dan begonnen de Belgen aan de tweede helft met een vroeg doelpunt. Met het niet onbelangrijke verschil dat het dit keer wel telde. Batshuayi behield knap het overzicht in de zestien, Tielemans werkte beheerst af: 0-1.

Het moeilijkste was gebeurd en de Rode Duivels hadden de partij stevig onder controle. Wales deed wat het kon, maar het was allemaal niet genoeg om de niet eens overtuigende Belgen in de problemen te brengen.

Koude douche

In de slotfase begon Wales dan toch iets wat leek op een slotoffensief op de mat te leggen. Rodon kopte van dichtbij over, maar in de slotminuten loodste Ramsey Brennan Johnson door de buitenspelval: 1-1. Een koude douche voor de Belgen, die zich al rijk rekenden en de voet van het gaspedaal haalden. Alweer geen clean sheet voor de Rode Duivels.

Aanstaande dinsdag sluiten de Rode Duivels een lang en slopend seizoen af op het veld van Polen, dat Nederland op 2-2 kon houden.