Ex-bondscoach zag opvallende tactische ingreep van Martinez: "Een echte revolutie"

De Nations League-wedstrijden dienen volgens bondscoach Martinez vooral als voorbereiding op het WK in Qatar later dit jaar. Maar hebben we al iets bijgeleerd?

Vooral de defensie blijft een heikel punt voor de Rode Duivels. Vertonghen en Alderweireld worden allebei een jaartje ouder en spelen bovendien niet meer op het hoogste niveau bij hun club. De voorbije wedstrijden heeft Martinez met Theate, Dendoncker en Boyata verscheidene verdedigers geprobeerd in de driemansdefensie. Teruggrijpen naar een viermansdefensie dan maar voor wat stabiliteit? Martinez zelf was geen fan van het idee en wou niet afstappen van zijn tactiek. En zo probeerde hij het tegen Wales met een onuitgegeven defensief trio Theate-Boyata-Dendoncker. Een formatie die ex-bondscoach Vandereycken opvalllend vond: "Wat hij nu deed was pas een échte recolutie. Meunier naar de rechtsachter trekken is minder ingrijpend dan drie centrale verdedigers zetten die nog nooit hebben samengespeeld. En ik vind dat persoonlijk ook niet nodig", klinkt het in Het Nieuwsblad.