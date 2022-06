Avond om snel te vergeten voor Rode Duivels: "Het was gewoon niet goed genoeg"

Voor de vijfde keer in de laatste zes confrontaties kon België niet winnen van Wales. Youri Tielemans leek de winnende treffer gescoord te hebben, maar in de slotfase maakte de ingevallen Brennan Johnson alsnog gelijk: 1-1.

Koen Casteels mocht voor de vierde keer onder de lat staan bij de Duivels. De doelman van Wolfsburg keek ruime tijd werkloos toe, maar werd toch twee keer geklopt. De pegel van Ampadu werd afgekeurd voor buitenspel, in minuut 87 kende de VAR het tegendoelpunt van Johnson wel goed.

"Pff, het was niet makkelijk met de sfeer die hier heerst, het was niet onze beste wedstrijd", gaf Koen Casteels na afloop aan bij VTM. "We creëerden niet veel kansen en ik vond ons -vooral in de eerste helft- te veel technische fouten maken. Over het algemeen was het gewoon niet goed genoeg."

Casteels baalde enorm. De boomlange doelman had nauwelijks werk op te knappen, maar moest toch een bal uit de netten vissen. "Dat is het lot bij deze nationale ploeg. Frustrerend? Vanavond wel. We hadden een goeie zaak kunnen doen (Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Polen, red.), maar dat hebben we nagelaten. Nogmaals, het was niet goed genoeg. Of ik ook tegen Polen zal spelen? Voor zover ik weet is er niets afgesproken daarover, dus ik wacht af", besluit Koen Casteels.