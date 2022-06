Ex-ref dient kritische Roberto Martinez van antwoord: "Lijnen zijn wél goed getrokken"

Zelden zagen we Roberto Martinez zo uithalen. De bondscoach was niet te spreken over de late gelijkmaker van Wales. De lijnrechter gaf aan dat Brennan Johnson buitenspel stond, maar na het bekijken van de beelden kende de VAR het doelpunt toch toe.

Martinez noemde het na afloop een choquerende beslissing. "De buitenspellijn is verkeerd getrokken... Men heeft ons hier vandaag twee punten ontnomen door deze beslissing", klonk het onder meer. LEES HIER DE REACTIE VAN MARTINEZ NA. Een dag na het gelijkspel in Cardiff geeft ex-ref Tim Pots bij Het Laatste Nieuws zijn kijk op de feiten. Volgens Pots was de felle kritiek van Martinez op de VAR ongegrond. "Die lijn bij de buitenspelfase is goed getrokken, hoor. Het is logisch dat die lijn niet evenwijdig loopt met de lijn van de zestien meter. Door het perspectief lopen die lijnen naar een snijpunt in het oneindige. Je kan het vergelijken met een foto van een treinspoor, dat is exact hetzelfde verhaal", aldus de ex-ref.