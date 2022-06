Roberto Martinez witheet van woede: "Choquerende beslissing van de VAR... Ze hebben ons twee punten ontnomen"

De Belgen legden zeker geen overtuigende prestatie op de mat in Cardiff. De Rode Duivels bleven tegen Wales steken op 1-1. Na afloop was bondscoach Roberto Martinez furieus over het toegekende doelpunt. Over de mankementen van zijn elftal repte de Spanjaard met geen woord.

Minuut 86. Ramsey bedient Johnson, die door de benen van Boyata Casteels verschalkt. De lijnrechter steekt de vlag de hoogte in, maar na minutenlang bekijken van de beelden, keurt de VAR het doelpunt alsnog goed. Na afloop van de wedstrijd kon Roberto Martinez het alleen maar hebben over deze fase. De Spanjaard was furieus.

"Excuseer mij, maar ik kan deze wedstrijd niet analyseren vooraleer ik van iemand een uitleg heb gekregen over dat tegendoelpunt. Het was een ronduit choquerende beslissing. De assistent-scheidsrechter neemt de correcte beslissing, maar op de een of andere manier haalt de VAR het in zijn hoofd om te overrulen. Die lijnen staan niet parallel."

"We hadden deze match altijd moeten winnen. Ze hebben ons vanavond twee punten ontnomen, het was gewoonweg buitenspel. Mijn spelers verdienen dit niet, want we hebben echt goed verdedigd", aldus Roberto Martinez voor de micro van VTM.