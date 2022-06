Volgende ex-scheidsrechter is het niet eens met kritiek van Roberto Martinez: "Scheve lijn is logisch"

Het was opvallend gisterenavond: de immer rustige Roberto Martinez trok van leer tegen de VAR-lijn bij het doelpunt van Wales. Eén dag later klinkt het vooral dat de bondscoach ongelijk had.

Eerst was er al de reactie van ex-scheidsrechter Tim Pots en nu herhaalt ook Serge Gumienny dat Martinez ongelijk heeft.

"De lijn was correct getrokken. Het lijkt alsof ze scheef loopt, maar dat is logisch. Omwille van het dieptezicht, kunnen de lijnen niet evenwijdig lopen", klinkt het bij Gumienny in Het Nieuwsblad.

Correct getrokken of niet, het was absoluut zeer nipt en doet de vraag rijzen hoe veel centimeter of milimeter genoeg is om al dan niet buitenspel te staan.

Volgens de bondscoach was het "ronduit choquerend" dat de VAR de beslissing van de grensrechter overrulede en oordeelde dat er geen buitenspel was. Twee ex-refs geven hem een dag later lik up stuk.