Bondscoach Roberto Martinez geeft nog een speler verlof: verdediger er niet bij tegen Polen

Bondscoach Roberto Martinez liet eerder al weten dat De Bruyne, Carrasco en Meunier zeker niet zouden meereizen naar Polen voor het laatste Nations League-duel. Zondag is daar nog een naam bijgekomen.

De Bruyne en Carrasco hadden volgens de bondscoach genoeg gegeven het afgelopen seizoen terwijl Thomas Meunier lange tijd geblesseerd was voor de Nations League en ggenoeg gespeeld heeft.

De vierde man die vroegtijdig de kern mag verlaten is verdediger Dedryck Boyata. De verdediger van Hertha Berlin was na de wedstrijd tegen Nederland de zondebok maar speelde tegen Wales zaterdagavond geen slechte partij. In de 6-1 winst tegen Polen in de heenwedstrijd stond Boyata niet op het veld.

De 31-jarige Boyata moest met Hertha play-offs spelen om het behoud in de Bundesliga te verzekeren. De centrale verdediger was in die finalewedstrijden goed voor één doelpunt.