Deze drie internationals mogen al op vakantie vertrekken van Martinez: "Al genoeg gegeven"

One more to go. Dinsdag sluiten de Rode Duivels een slopend en lang seizoen af met een wedstrijd in en tegen Polen. Bondscoach Roberto Martinez gaf na de wedstrijd tegen Wales aan dat drie internationals een joker krijgen voor deze laatste opdracht. Voor hen begint de vakantie enkele dagen vroeger.

Maandag reist de Belgische delegatie af naar de Poolse hoofdstad Warschau. Zoek dan vooral niet naar Kevin De Bruyne, Thomas Meunier en Yannick Carrasco. Bondscoach Roberto Martinez gunt het drietal rust, waardoor hun vakantie enkele dagen vroeger start dan de rest. "De Bruyne heeft genoeg gegeven, net als Carrasco", gaf Roberto Martinez aan op de persconferentie na het gelijkspelletje in Wales. "Wat Meunier betreft: hij heeft de voorbije week twee wedstrijden gespeeld, nadat hij drie maanden niet in actie was gekomen. We mogen niemand forceren."