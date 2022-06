Thomas Meunier baalt na gelijkspel, maar looft ploegmaat: "Hij maakt al twee wedstrijden indruk"

Thomas Meunier dweilde tegen Wales voor het laatst dit seizoen zijn rechterflank af. De speler van Borussia Dortmund krijgt rust tegen Polen.

Thomas Meunier was na afloop eerlijk in zijn analyse bij RTBF. "De wedstrijd had gespeeld kunnen zijn na de eerste helft, maar in de laatste pass liep het vaak fout. Op het einde van de wedstrijd slikten we alweer zo'n klotedoelpunt, wat me deed denken aan de match tegen hen op het EK in 2016."

"Dit is heel jammer, want het zijn fouten die steeds weer terugkomen... Maar we moeten positief blijven, want deze match was zeker niet slecht."

Meunier had overiges nog complimenten over voor zijn ploegmaat Leander Dendoncker, die net als tegen Polen meer dan zijn streng trok in de driemansdefensie. "Hij maakt indruk me op die positie. Dat deed hij al tegen Polen en ook vandaag vond ik dat het het erg goed deed."