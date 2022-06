Voetbalanalist Peter Vandenbempt over de defensie van de Rode Duivels: "Boyata heeft het best goed gedaan"

Volgens voetbalanalist Peter Vandenbempt heeft Roberto Martinez nog veel werk achterin. "Over de verdediging individueel zijn niet zoveel opmerkingen te maken. Boyata heeft het best goed gedaan en ook Dendoncker speelde een goeie match. Theate was een beetje wisselvallig, daar is nog veel werk aan", vertelt Peter Vandenbempt in Sporza.

Collectief gezien was de verdediging te zwak volgens Peter Vandenbempt. "Maar globaal gesproken, het verdedigen als team, heeft de Belgische defensie het niet makkelijk gehad met Wales. Er werden te veel kansen weggegeven. Elke keer Wales diep ging, met de snelheid en de beweeglijkheid van James en de snelle Wilson, waren er grote problemen achterin bij de Belgen", zegt de voetbalanalist.