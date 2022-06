Aanvoerder Kevin De Bruyne tilt niet zwaar aan puntenverlies in Wales: "Vrij zeker dat we met onze basisploeg wel zouden winnen"

Met Eden Hazard en Jan Vertonghen op de bank was het Kevin De Bruyne die in Cardiff de aanvoerdersband mocht dragen. De middenvelder van Manchester City was al naar de kant gehaald toen Brennan Johnson in de slotfase voor de gelijkmaker zorgde.

Echt zwaar leek Kevin De Bruyne niet te tillen aan het puntenverlies. Voor de micro van Sporza gaf KDB zijn kijk op de wedstrijd. "Jammer van die late goal, maar voor mij is belangrijker wat we vandaag gebracht hebben. Het laatste kwartier van de eerste helft en het eerste halfuur van de tweede hebben we gecontroleerd. Daarna zijn we vergeten te voetballen. Maar op zich is dit geen slechte prestatie, met al die wissels. Al hadden we deze match natuurlijk graag gewonnen."

En zo blijft Wales het zwarte beest voor de Rode Duivels. Al bekijkt Kevin De Bruyne dat anders. "De laatste wedstrijden tegen hen speelden we nooit echt met onze basisploeg en werd er in de loop van de match telkens heel veel gewisseld. Als we met onze basisploeg spelen, ben ik er vrij zeker van dat we tegen hen zouden winnen. Maar het is normaal dat er gewisseld wordt, met vier wedstrijden op twaalf dagen.

Voor Kevin De Bruyne was Wales de laatste opdracht van een slopend seizoen. Net als Carrasco en Meunier moet De Bruyne niet mee afzakken naar Polen. "Fysiek voel ik me ok, ik heb in die drie matchen telkens bijna negentig minuten gespeeld. Ik had ook de wedstrijd in Polen nog kunnen spelen, maar de trainer heeft me net komen zeggen dat ik vrij krijg en naar huis mag gaan. Het is zijn beslissing."