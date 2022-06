Axel Witsel blijft rustig na zure late gelijkmaker: "We hebben de kaarten nog in handen"

Na de late gelijkmaker van Brennan Johnson, verkwanselden onze Rode Duivels gisterenavond een unieke kans om 2 punten in te lopen op koploper Nederland, dat bleef steken tegen Polen. Axel Witsel blijft er echter rustig onder. "We hebben de kaarten nog in handen."

"Ik denk dat we over het algemeen een goede wedstrijd speelden. We waren een beetje slapjes in de laatste 15 minuten zonder dat ze echt gevaarlijk waren, maar we weten dat de sfeer hier nooit gemakkelijk is. Niets is beslist, we hebben de kaarten nog in handen", blijft Witsel hoopvol na het gelijkspel in Cardiff.

Of hij zal meereizen naar Polen voor de volgende Nations League-wedstrijd is nog niet zeker, al geeft de middenvelder aan zich fysiek goed te voelen. "Ik weet niet of ik zal spelen, maar ik ben beschikbaar voor de coach. In ieder geval, fysiek voel ik me goed."