Peter Vandenbempt over de campagne van de Belgen: "Ik denk niet dat de Rode Duivels nog fel bezig zijn met de Nations League"

Volgens Peter Vandebempt hechten de Rode Duivels niet meer zoveel belang aan de Nations League. "Ik denk niet dat de Rode Duivels nog fel bezig zijn met het resultaat in deze Nations League-campagne. Ze zullen nog wel proberen te winnen, maar diep vanbinnen denken ze enkel aan het WK. En als ze zich niet plaatsen voor die Final 4 kunnen ze volgend jaar in juni twee weken eerder met vakantie. De bond zal dat erg vinden, want als België erbij is, is het de bedoeling om die Final 4 in België te organiseren", vertelt Peter Vandenbempt.

Peter Vandenbempt is wel een voorstander van de Nations League. "Maar het is te veel. Het zou in de plaats moeten komen van andere wedstrijden. Die eindronde die er dan om de twee jaar ook nog bijkomt in juni, op een moment dat de voetballers anders rust zouden hebben, ook dat is er natuurlijk te veel aan. Maar het idee om wedstrijden met inzet te spelen in plaats van oefenwedstrijden, daar kun je niet echt tegen zijn", zegt voetbalanalist Vandenbempt in Sporza.

"Door de Nations League zijn matchen als tegen Wales wel interessanter dan wanneer het een gewone oefenwedstrijd zou zijn, want er hangt toch nog iets van af. Als je goeie, leuke topwedstrijden kunt spelen, is dat toch beter dan tegen Burkina Faso of Estland oefenen", besluit Vandenbempt.