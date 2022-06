Youri Tielemans steekt hand in eigen boezem na late gelijkmaker Wales: "We hebben het onszelf moeilijk gemaakt"

Met een knap doelpunt leek Youri Tielemans tot diep in de tweede helft de matchwinnaar te zullen worden. België zakte echter terug en riep zo het onheil op zich af, Brennan Johnson voltrok het verdict. Na afloop legde de middenvelder van Leicester City de vinger op de wonde voor de micro van VTM.

Youri Tielemans werd door de Belgische voetbalfan verkozen tot Devil of the Match, al vermoeden we dat het een schrale troost is. De middenvelder besefte dat puntenverlies onnodig was. "Tot en met dat doelpunt waren we de beste ploeg op het veld. Daarna creëerden we veel minder en hebben we het onszelf moeilijk gemaakt door veel te veel ballen te verliezen."

"In de eerste helft zag ik enkele goeie fases en combinaties. Alleen liep het in de laatste pass of in de afwerking fout. We kwamen geweldig goed uit de kleedkamer en probeerden verder te bouwen op dat doelpunt. Maar na ons doelpunt was het niet goed genoeg. We hebben het onszelf te moeilijk gemaakt."

Met name het tegendoelpunt lag Tielemans zwaar op de maag. De middenvelder van Leicester City herhaalde wat zijn bondscoach vorige week, na de match tegen Nederland, zei: "Als ploeg moeten we nog beter verdedigen om dit soort tegendoelpunten te vermijden."