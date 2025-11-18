Volg België - Liechtenstein live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 18/11/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Koning Boudewijn Stadion
LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans
Bondscoach Rudi Garcia zal vanavond verschillende wijzigingen doorvoeren tegenover het duel in Kazachstan. Het puntenverlies blijft nazinderen, maar tegen Liechtenstein hoopt hij zowel het resultaat als de manier van spelen recht te zetten.

De afwezigheid van Amadou Onana dwingt hoe dan ook tot minstens één wijziging, terwijl spelers die op kunstgras rust kregen opnieuw klaarstaan voor de aftrap. Mogelijk krijgt Senne Lammens een basisplaats gezien zijn prestaties bij Manchester United.

Achterin keert Thomas Meunier terug uit schorsing, waardoor Timothy Castagne naar de bank kan verdwijnen ondanks een degelijke prestatie. Arthur Theate blijft staan in het centrum, maar naast hem wordt mogelijk gewisseld na de mindere wedstrijd van Koni De Winter. Brandon Mechele is de logische kandidaat. Links lijkt Maxim De Cuyper opnieuw titularis te worden.

Op het middenveld vult Nicolas Raskin de vrijgekomen plaats van Onana in als verdedigende pion. Youri Tielemans keert terug in de basis en Hans Vanaken lijkt zijn plaats te behouden na zijn recente prestaties. Witsel zit op vinkenslag en maakt in Luik kans op speeltijd als invaller.

Saelemaekers in plaats van Trossard?

Voorin wordt opnieuw gerekend op Jeremy Doku, die door zijn diepgang en dribbels onmisbaar blijft. Charles De Ketelaere lijkt opnieuw als diepe spits te starten, terwijl de linkerflank mogelijk gewijzigd wordt. Leandro Trossard heeft al even niet doorgepakt en daardoor zou Alexis Saelemaekers mogen starten na sterke invalbeurten. 

België kan zich vanavond plaatsen en heeft vooral nood aan een overtuigende reactie na Kazachstan. Tegen Liechtenstein telt niet alleen winnen, maar vooral domineren, efficiënt zijn en tonen dat de focus volledig terug is. 

Prono België - Liechtenstein

België wint
Populairste
6-0
(2x)		 5-1
(1x)

Vergelijking België - Liechtenstein

Onderlinge duels gewonnen

1
0
0
04/09 20:45 Liechtenstein Liechtenstein 0-6 België België
WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 20:45 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 20:45 Griekenland Griekenland
Wales Wales 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 20:45 Denemarken Denemarken
België België 20:45 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 20:45 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 20:45 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 20:45 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 20:45 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 20:45 Zwitserland Zwitserland
