KAA Gent behoudt perfect rapport en duwt zo Westerlo dieper weg

KAA Gent kon zondagavond met 1-3 winnen op het veld van KVC Westerlo. De Buffalo's scoorden tweemaal via een stilstaande fase en konden rekenen op een blunder van Westerlo-doelman Sinan Bolat.

We zagen een paar nieuwe namen bij beide ploegen. Zo liet Gent-coach Hein Vanhaezebrouck Gift Orban voor het eerst dit seizoen starten in de JPL. In doel kregen we Paul Nardi te zien in plaats van Davy Roef. Ismael Kandouss konden we voor het eerst zien spelen in een Gent-truitje. Bij Westerlo kwamen Pietro Perdichizzi en Edisson Jordanov aan de aftrap.

Het was Westerlo dat met stevige druk naar voren aan de wedstrijd begon. Dit loonde al vroeg toen de thuisploeg na 16 minuten spelen een strafschop kreeg. Handspel van Torunarigha op een kopbal van Frigan oordeelde ref De Cremer. Madsen zette de penalty feilloos om en bracht zijn ploeg op voorsprong.

Na het doelpunt bracht Gent de wedstrijd terug wat in evenwicht. Groot doelgevaar kwam er niet tot Watanabe kort na het halfuur via een corner kon scoren. De Gent-verdediger kopte de bal tussen twee spelers van Westerlo in het doel. De intensiteit en het tempo lagen hoog en zo kregen we een aangename eerste helft te zien.

Meteen na rust kwamen de Kemphanen bijna opnieuw op voorsprong. Bij een corner kreeg Perdichizzi de bal zomaar voor zijn voeten op een meter van doel, maar trapte onbegrijpelijk op doelman Nardi. Na een uur spelen ging Bolat zwaar in de fout en speelde hij de bal in de voeten van Kums. Die gaf snel mee aan Cuypers die de bal geweldig in doel trapte.

Een kwartier later werd Fofana neergehaald in de zestien door Reynolds. De Cremer floot penalty voor de Buffalo's. Cuypers trapte de bal hard in de rechteronderhoek maar Orban kwam te snel het strafschopgebied binnen waardoor de penalty hernomen moest worden. Cuypers trapte op exact dezelfde manier en zette de 1-3 op het scorebord.

Zo halen de troepen van Hein Vanhaezebrouck 9 op 9 en blijven ze samen met Union aan de leiding. Westerlo blijft achter met een schamele 1 op 9 en zakt steeds verder weg.