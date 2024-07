Bekerwinnaar Union verschalkt landskampioen Club Brugge en pakt eerste prijs van het seizoen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niet landskampioen Club Brugge, wel bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen. Pocognoli debuteert zo meteen met een prijs als T1 van Union. De bezoekers kwamen 0-2 voor, Club kon nog wel naderen maar niet meer op gelijke hoogte komen.

Hayen experimenteert, Pocognoli net niet

Club-trainer Nicky Hayen maakte van de gelegenheid van de Supercup gebruik om nog wat te experimenteren. Achterin werd met Et Taïbi, Mechele, Romero en Seys een onuitgegeven defensie tussen de lijnen gebracht. Ook nieuwkomer Tzolis mocht meteen aan de aftrap staan. Union-trainer Pocognoli koos in zijn vuurdoop niet voor nieuwe namen.

Snuffelen voor echte kansen

Union liet meteen zien dat ze zich niet kwamen ingraven op Jan Breydel. Zo kwam Romero maar net op tijd om te voorkomen dat Eckert Ayensa van dichtbij naar doel mocht trappen. Even later werkte Mechele een voorzet van Eckert bijna in eigen doel maar de ervaren verdediger kon nog net rond de bal om te otnzetten.

Vervolgens was het aan de Club om zijn neus aan het venster te steken. Eerst met een kopballetje van Vanaken, daarna volgde een volley van Nielsen. De ex-middenvelder van Union raakte de bal lekker op de slof maar Moris ging even goed neer om de bal uit zijn doel te duwen.

Union voor rust en na rust

Een tiental minuten voor rust mocht Kabangu richting Brugse 16. Romero wou terugkomen in de rug van de Union-spits maar tikte hem daarbij heel licht aan. Van Driessche en de VAR waren echter onverbiddellijk waardoor Union een strafschop kreeg. Puertas zette die met een gelukje onder het lichaam van Mignolet om.

Club wou ongetwijfeld furieus uit de kleedkamer komen maar werd meteen koud gepakt. Een vrije trap van Puertas schoot door richting Mingnolet die nog net kon pareren. Fedde Leysen was echter goed gevolgd en kon de 0-2 niet meer missen van dichtbij.

Bedrijvige Tzolis, Kabangu vergeet het af te maken

Club moest reageren en deed dat via Tzolis die werd diep gestuurd. Hij kapte zich vrij maar stootte dan op de arm van de goed uitgekomen Moris die de aansluitingstreffer voorkwam. Aan de overkant liet vooral Kabangu het liggen om de boeken toe te doen. Tot driemaal toe had hij de 0-3 aan zijn voeten, eenmaal trapte hij naast de bal, twee keer stond Mignolet goed in de weg.

Uiteindelijk kwam er op 10 minuten van tijd dan toch die aansluitingstreffer voor Club. De net ingevallen Romeo Vermant stak met buitenkant rechts de andere net ingevallen Talbi diep. Die legde achteruit tot bij Tzolis en die trapte met de buitenkant van zijn voet de bal in de bovenhoek voorbij Moris.