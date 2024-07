Nazi-liederen en apengeluiden: Club Brugge-supporters gaan over de schreef na de Belgische Supercup

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise is het seizoen op de best mogelijke manier begonnen door de Supercup van België te winnen. Na de wedstrijd werden echter ongepaste gedragingen van meerdere Brugse supporters opgemerkt, waardoor de overwinning een wrange nasmaak kreeg.

Zaterdagavond heeft Union Saint-Gilloise zijn eerste Supercup van België in de geschiedenis gewonnen door Club Brugge te verslaan. Op Jan Breydel werd uiteindelijk de zege gepakt met 1-2 na een dubbele voorsprong.

Tijdens de wedstrijd was de sfeer in de tribunes van Brugge vrij kalm. Er was niets wat op mogelijke incidenten wees. Toch zou het uiteindelijk helemaal uit de klauwen lopen volgens diverse bronnen achteraf.

Apenkreten en naziliederen

Nadat de wedstrijd was afgelopen en de titel binnen was voor Union, begonnen de supporters van de Brusselse club namelijk te zingen over hun vriendschap met de andere Brugse Vereniging, Cercle Brugge.

Is dit niet duidelijk genoeg? pic.twitter.com/E5WJD8128w — Le Standard m'a rendu déprimé (@charlesleirman) July 21, 2024

Dit beviel enkele supporters van Blauw-Zwart niet. Zij besloten dit kenbaar te maken door nazigroeten te brengen naar het uitvak. Dat liet La Dernière Heure weten. Volgens aanwezige Brusselse supporters zouden er zelfs apenkreten gehoord zijn.

De apengeluiden zijn tot op heden niet bevestigd, maar een onderzoek zou worden ingesteld om tot de kern van de zaak te komen. Sowieso zal geweld, fascisme of racisme nooit het laatste woord krijgen in een voetbalstadion.