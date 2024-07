Mag Club Brugge zich bestolen voelen? Dit hebben de analisten te zeggen over strafschopgeval in Supercup

Met de Supercup is het seizoen in België officieel begonnen. Club Brugge nam het op Jan Breydel op als landskampioen tegen bekerwinnaar Union SG. En ook in het nieuwe seizoen lijken arbitrage en VAR wel degelijk hun rol gaan spelen.

In de wedstrijd tussen Club Brugge en Union SG was er meteen heel wat te doen over de strafschop die de Brusselaars kregen en waardoor Union SG dankzij Puertas op voorsprong kwam. Want was dat wel een elfmeter waard? Romero maakte de fout op Kabangu en de bal ging op de stip. De VAR bekeek de zaak zeer lang, maar besliste uiteindelijk om niet tussen te komen. En dus kon Union SG daardoor ook meteen op voorsprong komen. 0️⃣-1️⃣ | Union SG krijgt een lichte penalty, Cameron Puertas zet hem om! 👇🟡 #CLUUSG #Supercup pic.twitter.com/Xh5DbsBWyV — DAZN België (@DAZN_BENL) July 20, 2024 Het regende reacties op de sociale media, maar ook de analisten hadden wel wat te vertellen over de situatie. "Hij laat zich vallen", was de eerste reactie van Wesley Sonck bij DAZN tijdens het commentaar geven bij de Supercup. "Hij doet helemaal niets als je het mij vraagt. Het is heel erg makkelijk. Maar het is natuurlijk geen clear error, dus de VAR kan niet ingrijpen", beseft de gewezen aanvaller van de Rode Duivels en diverse Belgische clubs.