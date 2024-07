Wordt hij de sleutel tot nieuw succes van Club Brugge? Wim De Coninck maakt analyse

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge haalde de vervanger van Igor Thiago bij Union SG. Maar is Gustaf Nilsson echt wel de man die blauwzwart nodig heeft?

Club Brugge is er niet in geslaagd meteen zijn eerste prijs van het seizoen te pakken. Blauwzwart moest zijn meerdere erkennen in Union SG, al had het dat voor een groot deel ook aan zichzelf te danken.

In de selectie van trainer Nicky Hayen zit met Gustaf Nilsson één speler die vorig jaar nog bij de Brusselaars speelde. Hij moet de vervanger worden van Igor Thiago die deze zomer andere oorden opzocht.

Al is de vraag maar of de Zweed die leegte zal kunnen opvullen. “Hij heeft Club vorig seizoen een aantal keer pijn gedaan”, vertelt Wim De Coninck bij Radio 1. “Met zijn 1,96m oogt hij niet altijd even academisch, maar hij scoort makkelijk en staat altijd op de goeie plek.”

Harde werker

Eén ding zorgt er volgens de analist alvast voor dat hij bij Club Brugge past. “Hij werkt keihard. De Brugse leuze ‘No sweat, no glory’ zal goed bij hem passen.”

Of hij helemaal de match is voor blauwzwart, dat valt nog af te wachten. “Hij wordt graag van de zijkant aangespeeld. En in die 4-3-3 en met die flankspelers denken ze met Nilsson iemand te hebben gevonden die daar Thiago kan vervangen.”

“Hij is iets minder sterk met de rug naar het doel. Nilsson is meer een werker en een wroeter. Dus we zullen het moeten zien”, laat De Coninck het voorlopig open.