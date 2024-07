🎥 Eerste bodycambeelden van Supercup gelost: "Charles, neem je verantwoordelijkheid"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de Supercup afgelopen weekend gebruikte men voor het eerst bodycambeelden. Scheidsrechter Bram Van Driessche liep rond met een camera op de borst.

Club Brugge verloor zaterdag de Supercup met 1-2 van Union SG. De wedstrijd werd de eerste in de geschiedenis van het Belgische voetbal waarbij de scheidsrechter een bodycam droeg.

Zo kunnen kijkers en supporters zien en horen hoe een scheidsrechter tijdens de wedstrijd communiceert met de spelers van beide clubs.

Maandagavond werden de eerste beelden van de bodycam, genomen tijdens de match tussen Club Brugge en Union SG, openbaar gemaakt aan het grote publiek.

Daarin is onder andere te zien dat scheidsrechter Van Driessche zich richt tot Charles Vanhoutte van Union SG over doelman Anthony Moris die tijd aan het rekken was.

“Charles, neem je verantwoordelijkheid, zeg het hem”, klinkt het. “Zeg eens tegen Moris dat hij straks bij de uittrap niet te lang wacht. Hij daagt uit, ik hou daar niet zo van.”

De beelden van enkele cruciale fases in de Supercup van afgelopen weekend kan je in de onderstaande video bekijken.