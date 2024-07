Geweldige meevaller? Belangrijke man Union SG laat zich meteen na de Supercup uit over zijn toekomst en prikt naar journalisten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mohamed Amoura vertrok al van Union SG naar Wolfsburg en mogelijk gaan er de komende weken nog een paar sterkhouders vertrekken bij de Brusselaars. In de nasleep van de Supercup gaf Anthony Moris alvast goed nieuws aan de fans.

Vorig jaar haalde Union SG met Maxime Wenssens een extra doelman in huis. De 22-jarige keeper zat al een tijdje zonder club, en maakt toen de overstap naar Union SG voor één seizoen met een optie op een extra.

Wenssens fungeerde uiteindelijk vooral als derde doelman achter Anthony Moris en Joachim Imbrechts. Deze zomer is er met Vic Chambaere een nieuwe jongeling in huis gehaald vanuit Genk om die rol te gaan opnemen.

Moris spreekt over zijn toekomst bij Union SG

Anthony Moris bleef ook afgelopen seizoen de onbetwiste nummer één. En hij stond op die manier in de belangstelling van verschillende andere clubs. Toch lijkt hij niet meteen andere oorden te gaan opzoeken deze zomer.

"We zouden over de match moeten praten, maar goed. Ik denk dat er veel journalisten hun beroep hebben gemist met wat ze allemaal schrijven. Ze zouden spelersmakelaar moeten worden", aldus Anthony Moris in een reactie na de wedstrijd bij DAZN.

Om vervolgens over zijn toekomst te spreken: "Ik heb nog een contract voor twee seizoenen en ik voel mij hier goed, dus we zullen wel zien." Als er natuurlijk nog een groot bod binnenkomt, dan zullen Union en Moris mogelijk wel nog met elkaar samenzitten.