🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

Het venijn zat voor RSC Anderlecht is het slot van de eerste helft tegen KAA Gent. Na een verdiende 0-1-voorsprong kwam de gelijkmaker en even daarna volgde ook de rode kaart voor Mihajlo Cvetkovic.

Matennaaien van Van Der Heyden op de korrel genomen op sociale media

Cvetkovic moest vlak voor de rust, geheel terecht, met rood naar de kant. Al laat hij zich gewoon vangen aan wat Van Der Heyden doet.

Op sociale media wordt klaar en duidelijk gereageerd op het gebeuren. “Van der Heyden grote clown en etter eerste klas maar Cvetcovic laat weer eens zien hoe onvolwassen deze spelersgroep is”, klinkt het.

Het is dan ook duidelijk wat RSC Anderlecht richting volgend seizoen meer dan ooit nodig heeft. “Ervaring,ervaring en veel ervaring inkopen. Weeral een speler die de ploeg gewoon in de steek laat door oerdom gedrag!”

Sommige fans reageren dat Van Der Heyden eigenlijk twee keer geel verdiende. Eerst had hij geel moeten krijgen voor verbaal geweld en daarna voor de duw.

Rode kaart Cvetkovic

RSC Anderlecht leek zijn zaakjes goed op orde te hebben tegen KAA Gent. De voorsprong was verdiend, maar in plaats van met een goed gevoel de rust in te duiken kreeg paarswit een stevige koude douche.

Niet alleen viel de gelijkmaker enkele minuten voor de rust, de bezoekers moesten als klap op de vuurpijl ook nog eens met zijn tienen verder na de rode kaart van Cvetkovic. Geheel terecht, al kan je veel zeggen over de manier waarop dat gebeurde.

Van Der Heyden zette in de blessuretijd een val op en daar liep Cvetkovic met zijn ogen open in. Er volgde een directe rode kaart. Die kan je niet anders dan terecht noemen, maar over de manier waarop dat gebeurde had Frank Boeckx bij DAZN wel wat te zeggen.

Niet fraai van Van Der Heyden

“Hij vond zelf dat hij foutief afgestopt werd. Eerst een duw van Van Der Heyden. Hij heeft zich uit zijn kot laten lokken. Het is voor de zoveelste keer dat de jonge groep dit niet aankan”, klonk het. Boeckx maakte ook de vergelijking met de rode kaart van Sardella tegen Union SG.

Zonde, want Cvetkovic speelde een goede wedstrijd en Van Der Heyden had het heel erg moeilijk met hem. “Je gooit niet alleen die voorsprong te grabbel, maar nu moet je ook nog eens terugkomen met tien man.”

Geschorst voor bekerfinale?

KAA Gent gaat volgens Boeckx rusten met het beste gevoel van de twee ploegen, terwijl ze eigenlijk een zwakke eerste helft speelden. “Eerst de duw, uiteraard van Van Der Heyden. Hij daagt hem uit. Het is duwen om dan te gaan liggen.”

Een duw en een slag van Van Der Heyden, volgens Peter Vandenbempt niet fraai. “Het gebeurt altijd en je weet het hoort erbij. Diegene die uitdaagt is vaak niet degene die bestraft wordt maar wel de speler die de reactie heeft”, besluit Boeckx.

De rode kaart betekent wellicht ook dat Cvetkovic geschorst is voor de bekerfinale van donderdag tegen Union SG. Tenzij er tegen dan nog geen voorstel is, maar dat zal gezien de omstandigheden normaal wel vlug gaan.

