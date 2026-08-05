Live Transfernieuws 5/8: Balogun aangeboden, Vinicius rond tafel

Redactie
| Reageer
Live Transfernieuws 5/8: Balogun aangeboden, Vinicius rond tafel
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

RWDM blijft verder bouwen aan zijn kern na de overname door Thierry Dailly. De Brusselse club kondigde woensdag de terugkeer aan van Sada Diallo. De 24-jarige middenvelder komt over van Royal Knokke FC en keert zo terug naar het Edmond Machtensstadion, waar hij tussen 2021 en 2024 al actief was. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: SK Beveren heeft nieuwe doelman beet

SK Beveren heeft zich versterkt met doelman Johannes Schenk. De 23-jarige Duitser komt op huurbasis over van Preußen Münster en sluit per direct aan op de Freethiel. Hij moet het gat opvullen dat Reus liet bij zjin vertrek. 

Schenk kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging op de Freethiel, zo klinkt het op de webstek van Beveren: "Spelen voor Beveren in de Belgische eerste klasse is een mooie kans en een fantastische uitdaging voor mij. Ik wil me hier op het hoogste niveau bewijzen en de volgende stap zetten in mijn carrière. De clubleiding en de technische staf hebben me overtuigd met een helder verhaal en hebben vanaf het begin veel vertrouwen in mij getoond. Ik ben klaar om zo snel mogelijk aan de slag te gaan."

Aernout Van Lindt

Mo Salah op een zucht van Trabzonspor

Mo Salah staat héél dicht bij Trabzonspor. Voor Rene Mitongo kan de timing amper straffer: bij een club waar de lat hoog ligt, dreigt hij meteen in de schaduw van een absolute topprof te belanden. Tegelijk is het een unieke leerschool. Dagelijks trainen met iemand van Salahs statuut kan een versneller zijn in zijn ontwikkeling, zeker voor een aanvaller die nog stappen wil zetten in rendement, positionering en professionalisme.

Als de deal rond raakt, krijgt Trabzonspor er niet alleen een marketingmagneet bij, maar ook een sportieve blikvanger. En Mitongo? Die mag zich dan opmaken voor een seizoen waarin elke training en elke wedstrijd een examen wordt.

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU

Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95

— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer

Op 15-jarige leeftijd profileert Demiralp Murad zich stilaan als een van de beloftevolste middenvelders van zijn generatie in België. De jongeling, gevormd bij BX Brussels, trekt intussen al de aandacht buiten onze landsgrenzen. Trekt hij naar Saoedi-Arabië? (Lees meer)

15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer

Op 15-jarige leeftijd profileert Demiralp Murad zich stilaan als een van de beloftevolste middenvelders van zijn generatie in België. De jongeling, gevormd bij BX Brussels, trekt intussen al de aandacht buiten onze landsgrenzen. Trekt hij naar Saoedi-Arabië? (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Folarin Balogun gaat op zoek naar meer speelminuten

Afgelopen zomer was hij hét middelpunt van de belangstelling voor de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels. Toen mocht hij plots meespelen, ondanks een rode kaart in de wedstrijd ervoor. Het leverde heel wat kritiek op en de speler zelf was duidelijk ook niet zichzelf tegen ons land.

Nu is hij op zoek naar meer speelminuten in zijn clubcarrière. Bij AS Monaco had hij het afgelopen seizoen niet altijd even makkelijk en in de nieuwe jaargang lijkt er niet meteen beterschap te komen. Daarom is hij nu volgens The Sun aangeboden bij Tottenham Hotspur.

DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord

DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord

KAA Gent staat voor belangrijke weken in de Conference League en Jupiler Pro League. Goed aan het seizoen beginnen is van belang om de doelen dit jaar te kunnen waarmaken. En daarvoor moesten er ook versterkingen komen. Kyrell Wilson komt alvast de rechterflank versterken. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Real Madrid rond tafel met Vinicius Junior

Vinícius Junior en Real Madrid? Dat is nog niet voorbij. Deze week gaan volgens BBC de gesprekken opnieuw verder. José Mourinho zou heel graag hebben dat de Braziliaan bij De Koninklijke blijft en heeft dat ook aan het bestuur duidelijk gemaakt.

Na het WK is Vini Junior nu ook terug bij Real Madrid. Zijn contract loopt tot juni 2027 en dus is het zaak om nu te handelen. Omdat Real Madrid niet wil dat hij volgende zomer gratis vertrekt, moet hij nu verlengen of verkocht worden. Real hoopt de onderhandelingen aan het einde van deze week af te ronden.

'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'

Werk aan de winkel bij KV Mechelen. Een moeilijk dossier ligt er opnieuw op tafel en met Willem II is er volgens Nederlandse bronnen ook alvast een geïnteresseerde in Noah Makanza. Of krijgt de jongeling zijn kans bij KV Mechelen zelf? (Lees meer)

'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'

'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'

RSC Anderlecht staat donderdag opnieuw voor een erg belangrijke wedstrijd tegen PAOK Saloniki. Ondertussen is ook Antoine Sibierski druk aan het werk, want hij wil nog steeds nieuwe spelers in huis gaan halen. Daarbij komt een piste opnieuw aan de oppervlakte. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

13:54
Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

13:34
Ex-Rode Duivel Batshuayi (32) belandt bij de beloften: dit is er aan de hand

Ex-Rode Duivel Batshuayi (32) belandt bij de beloften: dit is er aan de hand

13:00
Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt

Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt

12:30
2
15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer

15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer

12:10
1
'Romelu Lukaku traint niet meer mee bij Napoli'

'Romelu Lukaku traint niet meer mee bij Napoli'

11:50
16
Smaakmaker PAOK heeft wel erg bijzondere Belgische link

Smaakmaker PAOK heeft wel erg bijzondere Belgische link

11:30
Union en STVV wilden ex-speler Club Brugge, nu volgt eindelijk debuut in JPL

Union en STVV wilden ex-speler Club Brugge, nu volgt eindelijk debuut in JPL

11:00
Via Standard naar Schiervelde: Roeselare haalt ex-talent van Sporting binnen

Via Standard naar Schiervelde: Roeselare haalt ex-talent van Sporting binnen

10:30
DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord

DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord

10:00
2
Waarom Ivan Leko geen Nederlands spreekt in het voetbal: "Heeft me pijn gedaan"

Waarom Ivan Leko geen Nederlands spreekt in het voetbal: "Heeft me pijn gedaan"

09:30
Erg pijnlijk verhaal: hoe Jan Vertonghen heeft leren relativeren?

Erg pijnlijk verhaal: hoe Jan Vertonghen heeft leren relativeren?

09:00
'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'

'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'

08:30
1
'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'

'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'

08:00
1
Transfer of blessure? David Hubert laat zich uit over afwezige sterkhouder

Transfer of blessure? David Hubert laat zich uit over afwezige sterkhouder

07:30
Krijgt hij de kans om mee te bouwen? Marc Overmars praat over zijn eigen toekomst bij Antwerp FC

Krijgt hij de kans om mee te bouwen? Marc Overmars praat over zijn eigen toekomst bij Antwerp FC

07:00
4
KRC Genk volgt met argusogen: Limburgers kunnen miljoenen verdienen aan transfer van Mika Godts naar PSG

KRC Genk volgt met argusogen: Limburgers kunnen miljoenen verdienen aan transfer van Mika Godts naar PSG

23:00
Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde

Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde

22:30
2
Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases

Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases

21:59
Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

22:00
2
'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

21:30
3
'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'

'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'

21:00
1
OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

20:40
8
UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

20:20
2
Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

19:40
4
RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

19:20
1
16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:00
'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

18:45
2
Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

18:30
3
Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

18:15
Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo Analyse

Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo

18:00
1
Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

17:30
Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

17:00
Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

16:30
1
FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

16:15
1
Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

16:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Union 60 Union 60 over Poussé vers la sortie à Naples, Romelu Lukaku espère encore un grand club européen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer franchi franchi over Krijgt hij de kans om mee te bouwen? Marc Overmars praat over zijn eigen toekomst bij Antwerp FC TatstOn TatstOn over Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt den strep den strep over "Ce n'est pas notre genre" : comment l'Union doit retrouver ce qui fait sa force Eldonte Eldonte over OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken dbr1609 dbr1609 over Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar' Artevelde Artevelde over DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord CringeMedia CringeMedia over 'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie' .. .. over UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved