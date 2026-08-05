Live Transfernieuws 5/8: Balogun aangeboden, Vinicius rond tafel
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek
RWDM blijft verder bouwen aan zijn kern na de overname door Thierry Dailly. De Brusselse club kondigde woensdag de terugkeer aan van Sada Diallo. De 24-jarige middenvelder komt over van Royal Knokke FC en keert zo terug naar het Edmond Machtensstadion, waar hij tussen 2021 en 2024 al actief was. (Lees meer)
DONE DEAL: SK Beveren heeft nieuwe doelman beet
SK Beveren heeft zich versterkt met doelman Johannes Schenk. De 23-jarige Duitser komt op huurbasis over van Preußen Münster en sluit per direct aan op de Freethiel. Hij moet het gat opvullen dat Reus liet bij zjin vertrek.
Schenk kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging op de Freethiel, zo klinkt het op de webstek van Beveren: "Spelen voor Beveren in de Belgische eerste klasse is een mooie kans en een fantastische uitdaging voor mij. Ik wil me hier op het hoogste niveau bewijzen en de volgende stap zetten in mijn carrière. De clubleiding en de technische staf hebben me overtuigd met een helder verhaal en hebben vanaf het begin veel vertrouwen in mij getoond. Ik ben klaar om zo snel mogelijk aan de slag te gaan."
𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦, 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬! 🤩— SK Beveren (@SKBeveren) August 5, 2026
De 23-jarige Duitser kreeg zijn opleiding bij Bayern München en komt nu op huurbasis over van Preußen Münster voor een jaar.
Lees alle info via https://t.co/cnk9eo3sBZ
🟡🔵#TrotsTrouwTerug pic.twitter.com/Tw82l84cQw
Mo Salah op een zucht van Trabzonspor
Mo Salah staat héél dicht bij Trabzonspor. Voor Rene Mitongo kan de timing amper straffer: bij een club waar de lat hoog ligt, dreigt hij meteen in de schaduw van een absolute topprof te belanden. Tegelijk is het een unieke leerschool. Dagelijks trainen met iemand van Salahs statuut kan een versneller zijn in zijn ontwikkeling, zeker voor een aanvaller die nog stappen wil zetten in rendement, positionering en professionalisme.
Als de deal rond raakt, krijgt Trabzonspor er niet alleen een marketingmagneet bij, maar ook een sportieve blikvanger. En Mitongo? Die mag zich dan opmaken voor een seizoen waarin elke training en elke wedstrijd een examen wordt.
BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026
Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.
Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95
15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer
Op 15-jarige leeftijd profileert Demiralp Murad zich stilaan als een van de beloftevolste middenvelders van zijn generatie in België. De jongeling, gevormd bij BX Brussels, trekt intussen al de aandacht buiten onze landsgrenzen. Trekt hij naar Saoedi-Arabië? (Lees meer)
15-jarige Belg uit talentenfabriek Kompany staat voor opvallende transfer
Op 15-jarige leeftijd profileert Demiralp Murad zich stilaan als een van de beloftevolste middenvelders van zijn generatie in België. De jongeling, gevormd bij BX Brussels, trekt intussen al de aandacht buiten onze landsgrenzen. Trekt hij naar Saoedi-Arabië? (Lees meer)
Folarin Balogun gaat op zoek naar meer speelminuten
Afgelopen zomer was hij hét middelpunt van de belangstelling voor de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels. Toen mocht hij plots meespelen, ondanks een rode kaart in de wedstrijd ervoor. Het leverde heel wat kritiek op en de speler zelf was duidelijk ook niet zichzelf tegen ons land.
Nu is hij op zoek naar meer speelminuten in zijn clubcarrière. Bij AS Monaco had hij het afgelopen seizoen niet altijd even makkelijk en in de nieuwe jaargang lijkt er niet meteen beterschap te komen. Daarom is hij nu volgens The Sun aangeboden bij Tottenham Hotspur.
DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord
KAA Gent staat voor belangrijke weken in de Conference League en Jupiler Pro League. Goed aan het seizoen beginnen is van belang om de doelen dit jaar te kunnen waarmaken. En daarvoor moesten er ook versterkingen komen. Kyrell Wilson komt alvast de rechterflank versterken. (Lees meer)
Real Madrid rond tafel met Vinicius Junior
Vinícius Junior en Real Madrid? Dat is nog niet voorbij. Deze week gaan volgens BBC de gesprekken opnieuw verder. José Mourinho zou heel graag hebben dat de Braziliaan bij De Koninklijke blijft en heeft dat ook aan het bestuur duidelijk gemaakt.
Na het WK is Vini Junior nu ook terug bij Real Madrid. Zijn contract loopt tot juni 2027 en dus is het zaak om nu te handelen. Omdat Real Madrid niet wil dat hij volgende zomer gratis vertrekt, moet hij nu verlengen of verkocht worden. Real hoopt de onderhandelingen aan het einde van deze week af te ronden.
'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'
Werk aan de winkel bij KV Mechelen. Een moeilijk dossier ligt er opnieuw op tafel en met Willem II is er volgens Nederlandse bronnen ook alvast een geïnteresseerde in Noah Makanza. Of krijgt de jongeling zijn kans bij KV Mechelen zelf? (Lees meer)
'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'
RSC Anderlecht staat donderdag opnieuw voor een erg belangrijke wedstrijd tegen PAOK Saloniki. Ondertussen is ook Antoine Sibierski druk aan het werk, want hij wil nog steeds nieuwe spelers in huis gaan halen. Daarbij komt een piste opnieuw aan de oppervlakte. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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