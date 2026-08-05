OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

SK Beveren heeft zijn doelmannenbestand versterkt met de komst van Johannes Schenk. De 23-jarige Duitser maakt de overstap van Preußen Münster en komt op huurbasis voor één seizoen naar de Freethiel.

De Waaslanders hopen met de jonge doelman extra zekerheid en concurrentie in huis te halen richting het nieuwe seizoen.

Schenk is geen onbekende naam in het Duitse voetbal. De doelman doorliep een groot deel van zijn opleiding bij Bayern München, waar hij zich jarenlang ontwikkelde binnen één van de meest gerenommeerde jeugdopleidingen ter wereld. Hoewel een definitieve doorbraak in de Allianz Arena uitbleef, werd hij er wel klaargestoomd voor het profvoetbal.

Van Bayern München naar vaste waarde in Duitsland

In 2023 koos Schenk voor een nieuwe uitdaging bij Preußen Münster. Die overstap bleek meteen succesvol, want hij maakte deel uit van de ploeg die promotie naar de 2. Bundesliga afdwong. Het daaropvolgende seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde onder de lat.

Tijdens de campagne 2024-2025 stond Schenk vrijwel elke wedstrijd in doel en bevestigde hij zijn potentieel. Ondanks zijn goede prestaties kon hij niet vermijden dat Münster opnieuw degradeerde naar de derde Duitse klasse. De club zag zich daardoor genoodzaakt om een stap terug te zetten, waardoor Schenk nu op zoek ging naar een nieuwe uitdaging.

Die vond hij bij SK Beveren, waar hij de concurrentie moet aangaan en de ploeg moet helpen in de ambities van de club. De Waaslanders willen goed figuur slaan in eerste klasse en zien in Schenk een doelman die ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring heeft opgebouwd.





Bob Peeters: “Hij stond helemaal bovenaan onze lijst”

General Manager Sports Bob Peeters is alvast bijzonder tevreden met de transfer. Beveren volgde verschillende pistes, maar uiteindelijk kwam Schenk als absolute topkandidaat uit de analyse.

“We hebben verschillende opties bekeken, grondig geanalyseerd en met meerdere doelmannen gesprekken gevoerd. We zijn dan ook bijzonder tevreden dat we met Johannes de doelman hebben gevonden die helemaal bovenaan onze shortlist stond”, klinkt het bij Peeters.