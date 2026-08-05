Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

RWDM blijft verder bouwen aan zijn kern na de overname door Thierry Dailly. De Brusselse club kondigde woensdag de terugkeer aan van Sada Diallo. De 24-jarige middenvelder komt over van Royal Knokke FC en keert zo terug naar het Edmond Machtensstadion, waar hij tussen 2021 en 2024 al actief was.

Diallo speelde vorig seizoen dertig wedstrijden voor Knokke en was daarin goed voor twee doelpunten. De Belg maakte indruk met zijn werkkracht en veelzijdigheid op het middenveld, eigenschappen die hem destijds ook al een vaste plaats opleverden bij RWDM.

Nu krijgt hij de kans om opnieuw een rol van betekenis te spelen in Molenbeek. De terugkeer van Diallo past binnen de nieuwe koers die RWDM wil varen na de recente overname.

RWDM wil onder Dailly bouwen op gekende fundamenten

Onder leiding van Thierry Dailly wil de club opnieuw bouwen aan een stabiel project, met aandacht voor financiële gezondheid en een herkenbare sportieve identiteit. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar nieuw talent, maar ook naar spelers die de club en haar omgeving goed kennen.

De nieuwe eigenaar maakte meteen duidelijk dat hij geen onrealistische beloftes wil doen. Financiële stabiliteit, een gezonde bestuursstructuur, een nauwere band met de supporters en een realistisch sportief project vormen de vier pijlers waarop RWDM opnieuw wil bouwen.

𝐒𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐢𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐠 𝐨𝐩 𝐡𝐞𝐭 𝐄𝐝𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧𝐬𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧!



Le milieu de terrain de 24 ans arrive en provenance du Royal Knokke FC, où il a disputé 30 rencontres et inscrit deux buts la saison dernière. Le joueur belge effectue ainsi son retour… pic.twitter.com/55h0kyQcR0



— RWDM (@rwdm_brussels) August 5, 2026

De wederopbouw is sinds vorige week officieel begonnen. Thierry Dailly nam opnieuw de controle over RWDM over en maakte daarmee een einde aan het hoofdstuk onder Eagle Football en John Textor. De club kende de voorbije maanden een bijzonder turbulente periode, met financiële onzekerheid, bestuurlijke chaos en uiteindelijk ook de degradatie naar het amateurvoetbal.

Nog meer versterkingen verwacht

Grote uitgaven worden voorlopig niet verwacht, waardoor spelers die de club kennen en perfect binnen het budget passen een logische piste vormen.

Voor Diallo voelt de transfer dan ook als een terugkeer naar vertrouwd terrein. De middenvelder kent de verwachtingen bij RWDM en moet met zijn ervaring in het Belgische voetbal mee de basis leggen voor de ambities van de Brusselaars.

De verwachting is dat de club de komende weken nog meer gerichte versterkingen zal aankondigen om de selectie verder op punt te zetten.