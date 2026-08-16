Live. Transfernieuws 16/8: Suzuki grijpt er naast, Anderlecht wil shoppen

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Live. Transfernieuws 16/8: Suzuki grijpt er naast, Anderlecht wil shoppen
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: Arne Engels schrijft geschiedenis

Arne Engels heeft zijn hoofdstuk bij Celtic afgesloten met cijfers die in Glasgow nog lang zullen nazinderen: 17 doelpunten en 22 assists in exact 100 wedstrijden. Twee jaar geleden legde Celtic al 13 miljoen euro op tafel om hem weg te halen bij Augsburg, een bedrag dat toen hoger lag dan zijn geschatte marktwaarde. Achteraf bekeken bleek het een investering die de Schotten geen seconde betreurd hebben.

Van 13 miljoen naar 25,75 miljoen: Celtic boekt stevige winst

Vandaag levert diezelfde Engels Celtic een transfersom van 25,75 miljoen euro op, met bonusclausules die het totaalbedrag nog kunnen opdrijven. Daarmee wordt de 22-jarige Belg meteen de vierde duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis, na Kieran Tierney, de Portugees Jota en Matt O'Riley. De overstap naar West Ham United is officieel.

Op papier komt Engels terecht bij een West Ham dat enkele weken geleden degradeerde naar de Championship. Dat klinkt als een achteruitgang, maar in Londen wordt het verhaal anders verteld: de club wil meteen terug naar de Premier League en zoekt spelers die dat plan kunnen dragen. "Het is een heel mooi project", liet Engels optekenen in een officieel bericht.

Aernout Van Lindt

Thomas Henry slaat terug na medische testen

Thomas Henry, de spits van Standard, zou zijn medische testen bij Panetolikós FC niet hebben doorstaan en zou daardoor op zoek moeten naar een andere bestemming. Dat meldden verschillende media dit weekend. Maar Sacha Tavolieri werpt een ander licht op dit dossier. "In tegenstelling tot wat elders werd geschreven, begint de transferspecialist, heeft Thomas Henry zijn medische testen bij Panetolikós FC niet gefaald.

De Griekse club wees op de littekens op de geopereerde knie van de Franse spits en wilde van dat moment gebruikmaken om Henry's contract naar beneden toe te heronderhandelen. Daarom is de deal niet rondgeraakt." Het vervolg van het verhaal zou dus nog altijd bij Panetolikós geschreven kunnen worden: wordt vervolgd.

Aernout Van Lindt

Deal Suzuki loopt nu helemaal mis

De deal van Zion Suzuki is nu helemaal op de klippen gelopen. Volgens Fabrizio Romano, die zich baseert op bronnen bij PSG en bevestiging meldt via Fabrice Hawkins, ging het niet om sportieve bezwaren maar om het financiële randverhaal. Er zou een mondeling akkoord hebben klaargelegen voor een pakket van 35 miljoen euro, en PSG had zelfs al een privévlucht richting Parma gestuurd met het oog op de medische testen in Parijs.

Toch werd de stekker eruit getrokken door problemen met het kamp rond de speler en de commissies. In moderne topdeals zijn die vaak een doorslaggevende factor, en in dit geval dus in de negatieve zin. Voor Suzuki is het een fikse domper: een overstap naar PSG is voor veel spelers een droomscenario, zeker met het prestige en de sportieve ambities van de Franse kampioen. Ook Parma zag een financiële klapper aankomen, met een som die de club ademruimte zou geven op de markt.

 

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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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