Live. Transfernieuws 16/8: Suzuki grijpt er naast, Anderlecht wil shoppen
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
DONE DEAL: Arne Engels schrijft geschiedenis
Arne Engels heeft zijn hoofdstuk bij Celtic afgesloten met cijfers die in Glasgow nog lang zullen nazinderen: 17 doelpunten en 22 assists in exact 100 wedstrijden. Twee jaar geleden legde Celtic al 13 miljoen euro op tafel om hem weg te halen bij Augsburg, een bedrag dat toen hoger lag dan zijn geschatte marktwaarde. Achteraf bekeken bleek het een investering die de Schotten geen seconde betreurd hebben.
Van 13 miljoen naar 25,75 miljoen: Celtic boekt stevige winst
Vandaag levert diezelfde Engels Celtic een transfersom van 25,75 miljoen euro op, met bonusclausules die het totaalbedrag nog kunnen opdrijven. Daarmee wordt de 22-jarige Belg meteen de vierde duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis, na Kieran Tierney, de Portugees Jota en Matt O'Riley. De overstap naar West Ham United is officieel.
Op papier komt Engels terecht bij een West Ham dat enkele weken geleden degradeerde naar de Championship. Dat klinkt als een achteruitgang, maar in Londen wordt het verhaal anders verteld: de club wil meteen terug naar de Premier League en zoekt spelers die dat plan kunnen dragen. "Het is een heel mooi project", liet Engels optekenen in een officieel bericht.
Thomas Henry slaat terug na medische testen
Thomas Henry, de spits van Standard, zou zijn medische testen bij Panetolikós FC niet hebben doorstaan en zou daardoor op zoek moeten naar een andere bestemming. Dat meldden verschillende media dit weekend. Maar Sacha Tavolieri werpt een ander licht op dit dossier. "In tegenstelling tot wat elders werd geschreven, begint de transferspecialist, heeft Thomas Henry zijn medische testen bij Panetolikós FC niet gefaald.
De Griekse club wees op de littekens op de geopereerde knie van de Franse spits en wilde van dat moment gebruikmaken om Henry's contract naar beneden toe te heronderhandelen. Daarom is de deal niet rondgeraakt." Het vervolg van het verhaal zou dus nog altijd bij Panetolikós geschreven kunnen worden: wordt vervolgd.
Deal Suzuki loopt nu helemaal mis
De deal van Zion Suzuki is nu helemaal op de klippen gelopen. Volgens Fabrizio Romano, die zich baseert op bronnen bij PSG en bevestiging meldt via Fabrice Hawkins, ging het niet om sportieve bezwaren maar om het financiële randverhaal. Er zou een mondeling akkoord hebben klaargelegen voor een pakket van 35 miljoen euro, en PSG had zelfs al een privévlucht richting Parma gestuurd met het oog op de medische testen in Parijs.
Toch werd de stekker eruit getrokken door problemen met het kamp rond de speler en de commissies. In moderne topdeals zijn die vaak een doorslaggevende factor, en in dit geval dus in de negatieve zin. Voor Suzuki is het een fikse domper: een overstap naar PSG is voor veel spelers een droomscenario, zeker met het prestige en de sportieve ambities van de Franse kampioen. Ook Parma zag een financiële klapper aankomen, met een som die de club ademruimte zou geven op de markt.
'PSG en Monaco kloppen aan voor revelatie RSC Anderlecht'
RSC Anderlecht is goed aan zijn seizoen begonnen. Het trekt zondagmiddag naar SK Beveren voor zijn eerste uitwedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League. Kan Nga Kana daar opnieuw laten zien waartoe hij in staat is? De speler staat alvast in de nadrukkelijke belangstelling van vele teams. (Lees meer)
OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag
KAA Gent heeft werk aan de winkel op de transfermarkt. Het zag een aantal spelers vertrekken en moet dus zeker nog gaan shoppen. Ondertussen heeft het met oog op de toekomst wel alvast een stevige slag geslagen door Abdoul Ayinde langer vast te leggen. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief