OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag

KAA Gent heeft werk aan de winkel op de transfermarkt. Het zag een aantal spelers vertrekken en moet dus zeker nog gaan shoppen. Ondertussen heeft het met oog op de toekomst wel alvast een stevige slag geslagen door Abdoul Ayinde langer vast te leggen.

Abdoul Ayinde is een pion die tot op heden vooral bij de beloften grote sier maakte, maar bij KAA Gent weet je als geen ander hoe snel zo'n speler toch zijn kansen kan krijgen bij de A-kern en vervolgens volledig kan gaan doorbreken.

Denk maar aan Tibe De Vlieger of Matties Volckaert: er staan spelers in de basis bij de Buffalo's die nog niet zolang geleden gewoon in de B-kern speelden. En de beloften van KAA Gent deden het afgelopen seizoen ook gewoon prima in de Challenger Pro League, met een stekje in de middenmoot.

KAA Gent gaat langer door met Aboudl Ayinde

KAA Gent heeft nu alvast het contract van Abdoul Ayinde opengebroken en verlengd tot 2028, met een optie op een bijkomend seizoen. De 21-jarige linksachter kwam in de zomer van 2023 over van Rahimo FC uit Burkina Faso en sloot aan bij Jong KAA Gent.

Daar groeide Ayinde uit tot een vaste waarde. In het seizoen 2024-2025 miste Ayinde slechts één competitiewedstrijd en droeg hij bij aan de titel in Eerste Nationale en de promotie naar de Challenger Pro League, weten ze bij de Buffalo's te melden.

KAA Gent ziet Ayinde zijn kansen grijpen

Ayinde heeft ook al zijn debuut op het hoogste niveau gekregen. Op 11 februari 2024 maakte hij zijn officiële debuut met een invalbeurt tegen Cercle Brugge. Begin 2026 werd Ayinde doorgeschoven naar de A-kern, terwijl hij ook wedstrijden bleef afwerken bij Jong KAA Gent.





"Intussen zette Abdoul ook internationaal stappen. Hij groeide uit tot international van Burkina Faso en nam begin dit jaar met zijn land deel aan de Afrika Cup in Marokko. Met zijn nieuwe overeenkomst spreekt KAA Gent zijn vertrouwen uit in zijn verdere ontwikkeling. Proficiat, Ayinde", zijn ze heel tevreden bij De Buffalo's op de eigen webstek.