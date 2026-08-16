Van Anderlecht via Ajax naar... Sporting Hasselt

Sporting Hasselt heeft een nieuwe flankverdediger beet. Ethan Butera speelde nog voor Anderlecht en Ajax maar kiest nu voor Sporting Hasselt.

Supporters van Sporting Hasselt moesten even twee keer knipperen toen duidelijk werd dat Ethan Butera zijn volgende stap in Limburg zet. De Brusselse linksback trok in 2023 nog met stevige verwachtingen naar Ajax, maar kiest nu voor een opvallende terugkeer richting België: niet naar eerste klasse, wel naar een promovendus in de Challenger Pro League.

Van Anderlecht naar Ajax… en nu naar Hasselt

Butera was een groot talent uit de Brusselse vijver. Hij werd eerst gevormd bij RWDM en belandde daarna bij RSC Anderlecht. In september 2023, amper 17 jaar oud, verhuisde hij naar Ajax Amsterdam. Volgens de toenmalige berichten ging het om een transfersom van om en bij de 1,5 miljoen euro, met een door Anderlecht bedongen percentage op een latere doorverkoop.

Die doorverkoop komt er voorlopig niet. Ajax liet Butera deze zomer transfervrij vertrekken, waardoor Sporting Hasselt een jonge speler met een groot opleidingslabel kan binnenhalen zonder transfersom.

Twee knie-operaties remden zijn doorbraak

Sportief bleef het avontuur in Amsterdam onder de verwachtingen. Butera kwam niet in actie in de Eredivisie en moest het stellen met 28 wedstrijden bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Dat niveau valt te vergelijken met de Challenger Pro League, waar Hasselt dit seizoen zijn intrede maakt.

Zijn traject werd ook stevig doorkruist door fysiek leed. Tijdens zijn periode bij Ajax onderging Butera twee knie-operaties. Daardoor speelde hij lange tijd nauwelijks en kwam hij pas richting 2025 weer aan een regelmatig wedstrijdritme toe. Op die leeftijd is zo’n achterstand moeilijk weg te werken, zeker bij een club waar de concurrentie en de druk op doorstroming groot zijn.





Hasselt trekt door: contract van twee jaar

Bij Sporting Hasselt tekende Butera een overeenkomst voor twee seizoenen. De Limburgers tonen al langer dat ze hun promotie niet als een eindpunt zien, maar als een startschot. Op de openingsspeeldag volgde meteen een statement: Hasselt won van Dender, dat net uit de Jupiler Pro League zakte. Een geslaagde première in het profvoetbal dus.

Maandag al op het trainingsveld

Butera sluit vanaf maandag aan bij de groep. Voor Hasselt is het een transfer die past in het profiel: jong, opgeleid bij topclubs, maar met iets recht te zetten. Voor Butera is het een kans om opnieuw minuten te maken, fysiek stabiel te blijven en zijn carrière weer in een duidelijke plooi te leggen, dit keer op Belgische bodem.