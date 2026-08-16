Van Anderlecht via Ajax naar... Sporting Hasselt

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
| Reageer
Van Anderlecht via Ajax naar... Sporting Hasselt
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Sporting Hasselt heeft een nieuwe flankverdediger beet. Ethan Butera speelde nog voor Anderlecht en Ajax maar kiest nu voor Sporting Hasselt.

Supporters van Sporting Hasselt moesten even twee keer knipperen toen duidelijk werd dat Ethan Butera zijn volgende stap in Limburg zet. De Brusselse linksback trok in 2023 nog met stevige verwachtingen naar Ajax, maar kiest nu voor een opvallende terugkeer richting België: niet naar eerste klasse, wel naar een promovendus in de Challenger Pro League.

Van Anderlecht naar Ajax… en nu naar Hasselt

Butera was een groot talent uit de Brusselse vijver. Hij werd eerst gevormd bij RWDM en belandde daarna bij RSC Anderlecht. In september 2023, amper 17 jaar oud, verhuisde hij naar Ajax Amsterdam. Volgens de toenmalige berichten ging het om een transfersom van om en bij de 1,5 miljoen euro, met een door Anderlecht bedongen percentage op een latere doorverkoop.

Die doorverkoop komt er voorlopig niet. Ajax liet Butera deze zomer transfervrij vertrekken, waardoor Sporting Hasselt een jonge speler met een groot opleidingslabel kan binnenhalen zonder transfersom.

Twee knie-operaties remden zijn doorbraak

Sportief bleef het avontuur in Amsterdam onder de verwachtingen. Butera kwam niet in actie in de Eredivisie en moest het stellen met 28 wedstrijden bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Dat niveau valt te vergelijken met de Challenger Pro League, waar Hasselt dit seizoen zijn intrede maakt.

Zijn traject werd ook stevig doorkruist door fysiek leed. Tijdens zijn periode bij Ajax onderging Butera twee knie-operaties. Daardoor speelde hij lange tijd nauwelijks en kwam hij pas richting 2025 weer aan een regelmatig wedstrijdritme toe. Op die leeftijd is zo’n achterstand moeilijk weg te werken, zeker bij een club waar de concurrentie en de druk op doorstroming groot zijn.

Hasselt trekt door: contract van twee jaar

Bij Sporting Hasselt tekende Butera een overeenkomst voor twee seizoenen. De Limburgers tonen al langer dat ze hun promotie niet als een eindpunt zien, maar als een startschot. Op de openingsspeeldag volgde meteen een statement: Hasselt won van Dender, dat net uit de Jupiler Pro League zakte. Een geslaagde première in het profvoetbal dus.

Maandag al op het trainingsveld

Butera sluit vanaf maandag aan bij de groep. Voor Hasselt is het een transfer die past in het profiel: jong, opgeleid bij topclubs, maar met iets recht te zetten. Voor Butera is het een kans om opnieuw minuten te maken, fysiek stabiel te blijven en zijn carrière weer in een duidelijke plooi te leggen, dit keer op Belgische bodem.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Hasselt
Jong Ajax
Ethan Butera

Meer nieuws

Vitor Bruno hoopt dat spelers op goede manier reageren na eerste nederlaag: "Het moet pijn doen" Reactie

Vitor Bruno hoopt dat spelers op goede manier reageren na eerste nederlaag: "Het moet pijn doen"

17:00
Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België" Reactie

Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België"

16:34
5
Bryan Heynen heeft duidelijk antwoord klaar op kritiek die Racing Genk kreeg Reactie

Bryan Heynen heeft duidelijk antwoord klaar op kritiek die Racing Genk kreeg

16:30
Westerlo-spelers reageren teleurgesteld na verlies tegen Genk: "Het is geen mentaal of fysiek probleem"

Westerlo-spelers reageren teleurgesteld na verlies tegen Genk: "Het is geen mentaal of fysiek probleem"

16:45
Wie wordt de nieuwe linksachter van Club Brugge? Ex-Rode Duivel is nieuwste optie

Wie wordt de nieuwe linksachter van Club Brugge? Ex-Rode Duivel is nieuwste optie

16:15
Ditmaal houden ze wel stand! Freethiel viert comeback op hoogste niveau met knappe zege tegen matig Anderlecht

Ditmaal houden ze wel stand! Freethiel viert comeback op hoogste niveau met knappe zege tegen matig Anderlecht

15:25
Fernandez-Pardo bereikt breekpunt met Lille

Fernandez-Pardo bereikt breekpunt met Lille

15:45
Antwerp bereikt akkoord om huurling definitief over te nemen

Antwerp bereikt akkoord om huurling definitief over te nemen

15:20
3
OFFICIEEL: Arne Engels verruilt Celtic met recordsom voor avontuur in England

OFFICIEEL: Arne Engels verruilt Celtic met recordsom voor avontuur in England

14:30
Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden

Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden

13:30
“Waar dit vandaan kwam, weet ik niet”: Thorup ziet Genk na dramatische start terugvechten tegen Westerlo

“Waar dit vandaan kwam, weet ik niet”: Thorup ziet Genk na dramatische start terugvechten tegen Westerlo

12:50
KRC Genk-coach Thorup stelt zich grote vragen: "Normaal zeg ik niets over de scheidsrechters..." Reactie

KRC Genk-coach Thorup stelt zich grote vragen: "Normaal zeg ik niets over de scheidsrechters..."

12:10
LIVE - Speeldag 2 JPL: Cercle en STVV reageren na spektakelstuk

LIVE - Speeldag 2 JPL: Cercle en STVV reageren na spektakelstuk

12:20
LIVE: Sterspeler Lommel onzeker terwijl ook Charleroi met een probleem zit

LIVE: Sterspeler Lommel onzeker terwijl ook Charleroi met een probleem zit

11:30
Live. Transfernieuws 16/8: Suzuki grijpt er naast, Anderlecht wil shoppen

Live. Transfernieuws 16/8: Suzuki grijpt er naast, Anderlecht wil shoppen

11:50
Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

11:40
Hans Vanaken ziet iets bijzonders in ploeggenoot en komt met opvallend advies Reactie

Hans Vanaken ziet iets bijzonders in ploeggenoot en komt met opvallend advies

10:50
Is de titelstrijd al beslist? Hein Vanhaezebrouck merkt iets op

Is de titelstrijd al beslist? Hein Vanhaezebrouck merkt iets op

11:00
16
LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

10:40
LIVE: Gaat Anderlecht door op Europese elan tegen Beveren of kan promovendus eerste punten pakken dit seizoen?

LIVE: Gaat Anderlecht door op Europese elan tegen Beveren of kan promovendus eerste punten pakken dit seizoen?

10:00
International doodgeslagen met straatstenen: land in rouw

International doodgeslagen met straatstenen: land in rouw

10:20
'PSG en Monaco kloppen aan voor revelatie RSC Anderlecht'

'PSG en Monaco kloppen aan voor revelatie RSC Anderlecht'

09:40
6
"Er zit muziek in": Naar deze twee clubs kijkt JPL-analist enorm uit

"Er zit muziek in": Naar deze twee clubs kijkt JPL-analist enorm uit

09:00
2
OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag

OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag

08:30
3
Timmy Simons houdt hart vast voor sterkhouder: "Ik heb hem met krukken zien zitten..." Reactie

Timmy Simons houdt hart vast voor sterkhouder: "Ik heb hem met krukken zien zitten..."

08:00
Reactie van Sam Kerkhofs op afgekeurde goal van Dender lokt veel reacties uit

Reactie van Sam Kerkhofs op afgekeurde goal van Dender lokt veel reacties uit

20:40
5
Club Brugge gewaarschuwd: Vanzeir telt af naar vurige Brugse derby

Club Brugge gewaarschuwd: Vanzeir telt af naar vurige Brugse derby

07:20
3
Biancone niet alleen centrale verdediger maar ook rechterhand van Sibierski: "Ik zei dat hij moest komen" Reactie

Biancone niet alleen centrale verdediger maar ook rechterhand van Sibierski: "Ik zei dat hij moest komen"

06:40
3
Het sprookje van jonge Gent-speler gaat onverminderd verder

Het sprookje van jonge Gent-speler gaat onverminderd verder

06:00
1
Westerlo-coach Charaï niet te spreken over omstreden penalty in Genk: "Afschaffen die handel" Reactie

Westerlo-coach Charaï niet te spreken over omstreden penalty in Genk: "Afschaffen die handel"

23:49
8
Diakhon eindelijk los bij Club Brugge? Leko ziet het opvallend anders Reactie

Diakhon eindelijk los bij Club Brugge? Leko ziet het opvallend anders

23:43
7
Bang afwachten voor Genk: debutant zwaar aangeslagen na blessure

Bang afwachten voor Genk: debutant zwaar aangeslagen na blessure

23:51
1
Genk en Westerlo zorgen alweer voor spektakel in match met 5 doelpunten

Genk en Westerlo zorgen alweer voor spektakel in match met 5 doelpunten

22:46
Club Brugge profiteert optimaal van puntenverlies Union, met dank aan... Van den Heuvel

Club Brugge profiteert optimaal van puntenverlies Union, met dank aan... Van den Heuvel

22:40
Vandaag in de Challenger Pro League: meteen spektakel bij Patro Eisden

Vandaag in de Challenger Pro League: meteen spektakel bij Patro Eisden

22:01
Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard

Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard

22:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 0-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 4-1 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 3-0 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Thomme Thomme over Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België" William Wallace William Wallace over Is de titelstrijd al beslist? Hein Vanhaezebrouck merkt iets op Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over La Louvière - KAA Gent: 1-1 Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over SK Beveren - Anderlecht: 1-0 Bemmer Bemmer over Antwerp bereikt akkoord om huurling definitief over te nemen Goro Goro over K Beerschot VA - KAA Gent: 1-0 Jos Het Ei Jos Het Ei over Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)? Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp walst over Kortrijk en start seizoen met zes op zes We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Bang afwachten voor Genk: debutant zwaar aangeslagen na blessure Jacques1963. Jacques1963. over Volgend seizoen de grote terugkeer? "De natte droom van elke Anderlecht-supporter" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved