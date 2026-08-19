'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

Daan Blockx
Daan Blockx en Fabien Chaliaud
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'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft Olivier Deman in het vizier. Zo toont Club na Tuur Rommens en Jaydon Meghoma al interesse in een derde nieuwe linksachter. De gesprekken tussen beide partijen zouden momenteel nog lopen.

Lorenz Lomme

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

Club Brugge voert volgens onze informatie gesprekken met Olivier Deman. Die zouden momenteel nog lopen.

Blauw-zwart is echter niet de enige club die Deman op het oog heeft. Ook twee topclubs uit de Engelse Championship en een club uit de Serie A zouden met de speler praten.

Deman speelt sinds de zomer van 2023 voor Werder Bremen. Daar heeft hij het nog niet gemakkelijk gehad. Hij miste een groot deel van vorig seizoen door een gebroken enkel, maar sloot het seizoen wel af als basisspeler. Op zijn 26e heeft hij verschillende toekomstopties. Club Brugge bekijkt ondertussen ook andere opties.

Club Brugge heeft Olivier Deman in het vizier. Zo toont Club na Tuur Rommens en Jaydon Meghoma al interesse in een derde nieuwe linksachter.

Club Brugge werkt met man en macht aan de linksachter‑zaak. Nadat Bjorn Meijer vorige week naar Sampdoria vertrok, kan blauw‑zwart tegen het einde van de mercato ook nog afscheid nemen van Joaquin Seys.

Een korte analyse van de transfervraag

De Brugse sportieve leiding zoekt tegelijk naar spelers die onmiddellijk inzetbaar zijn en ervaring hebben in de Jupiler Pro League. Het recente vertrek van Meijer benadrukte de nood aan een betrouwbare linksachter: iemand die het tempo van de competitie kent en tegelijk voldoende groeipotentieel biedt.

De voorbije dagen richtten de scouts hun blik vooral naar Glasgow. De twee linksbacks uit de Schotse competitie die vorig seizoen furore maakten, staan namelijk op het verlanglijstje van Club Brugge.

Jaydon Meghoma: jonge, dynamische optie

Jaydon Meghoma speelde vorig seizoen 27 wedstrijden voor Rangers FC: één doelpunt en vier assists op de teller. Toch is Meghoma geen speler van Rangers maar van Brentford, waar hij deze zomer terugkeerde. De kans dat hij daar meteen vaste waarde wordt, lijkt klein.

Op de leeftijd van 20 jaar vormt hij een aantrekkelijke optie voor Club: veel potentieel tegen inschatbare kosten. Hij zou een projectspeler kunnen zijn die snel stappen kan zetten als Seys vertrekt. Een kanttekening blijft dat Meghoma zich moet aanpassen aan een nieuwe competitie en dat zijn marktwaarde waarschijnlijk hoger ligt dan de Transfermarkt‑inschatting van 2 miljoen euro.

Tuur Rommens: de veilige, bekende keuze

Tuur Rommens keerde recent naar Glasgow, maar de piste richting Club Brugge roept vragen op. Zou hij terugkeren naar België en opnieuw genoegen nemen met een rol als doublure, zoals hij dat bij Rangers mogelijk was? Dat is niet eenvoudig te voorspellen.

Het grote voordeel van Rommens is zijn parcours: opgeleid bij Genk en pas zes maanden geleden actief in de Jupiler Pro League bij Westerlo. Hij kent het ritme van onze competitie uitstekend. Tegelijk is zijn vraagprijs geen kleinigheid: zo rond de 7 miljoen euro. Dat drukt op de haalbaarheid, maar geeft ook aan dat Club met een degelijke, bewezen speler zou kunnen rekenen.

Olivier Deman: de Bruggeling die het elders probeerde

Olivier Deman is een naam die in België en in Brugge vertrouwd klinkt. Bij Cercle Brugge speelde hij 93 wedstrijden, scoorde vier keer en gaf 11 assists voordat hij in augustus 2023 voor 4 miljoen euro naar Werder Bremen trok. De toenmalige bondscoach Domenico Tedesco waardeert hem en riep hem geregeld op voor de nationale ploeg, al werd hij geen vaste starter. Deman telt intussen drie caps bij de Rode Duivels.

In Duitsland kende hij geen gemakkelijke periode. Een uitleenbeurt aan Antwerp in de eerste helft van 2025 leverde 19 wedstrijden op. Vorig seizoen kwam hij tot 16 Bundesliga‑optredens met één goal en drie assists, cijfers die tonen dat hij nog niet helemaal doorgebroken is.

Nu hij 26 is zoekt Deman opnieuw naar een duwtje in de rug. Club Brugge zou voor hem een logische en aantrekkelijke bestemming kunnen zijn: sportief herstel op bekend terrein. Zijn contract loopt tot 2028 en Transfermarkt schat zijn waarde rond de 6 miljoen euro, iets lager dan die van Rommens.

Wat betekent dit voor Club Brugge?

Sportief gezien heeft Club twee keuzes: investeren in jong talent met hoog potentieel (Meghoma), of gaan voor spelers die de Belgische competitie kennen en meteen rendement leveren (Rommens of Deman). Financieel speelt de gevraagde transfersom een rol, zeker wanneer het budget beperkt is na recente uitgaande transfers.

Uiteindelijk zal Brugge moeten afwegen wat dringend nodig is: een onmiddellijke vervanger die het niveau van Seys kan benaderen, of een speler met ontwikkelpotentieel die op langere termijn meerwaarde biedt. De komende weken zullen uitwijzen welke weg de club kiest.

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