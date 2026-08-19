'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

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Club Brugge heeft Olivier Deman in het vizier. Zo toont Club na Tuur Rommens en Jaydon Meghoma al interesse in een derde nieuwe linksachter. De gesprekken tussen beide partijen zouden momenteel nog lopen.