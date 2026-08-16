'PSG en Monaco kloppen aan voor revelatie RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht is goed aan zijn seizoen begonnen. Het trekt zondagmiddag naar SK Beveren voor zijn eerste uitwedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League. Kan Nga Kana daar opnieuw laten zien waartoe hij in staat is? De speler staat alvast in de nadrukkelijke belangstelling van vele teams.

Wim De Coninck kijkt dit seizoen uit naar de jonkies bij RSC Anderlecht en daar hoort Nga Kana zeker en vast bij. De jongeling maakte al indruk in het radarwerk van Vitor Bruno, maar hij wordt ook scherp gehouden door niet elke keer gebruikt te worden.

De coach heeft daar wel een duidelijke uitleg voor: hij kijkt niet naar leeftijd en kiest voor de spelers die verdienen te spelen. Nga Kana moet op zijn zeventiende dus niet hopen of rekenen op een voorkeursbehandeling of de mantel der liefde.

Vitor Bruno houdt Nga Kana (en de rest van de kern) scherp

Tegen PAOK speelde hij bijvoorbeeld niet in de eerste wedstrijd, omdat Vitor Bruno andere spelers zag die beter tot hun recht zouden komen. En zo houdt hij Nga Kana scherp. "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn. Ik wil niet dat ze naar mij lachen", zei de coach daarover toen.

Rest de vraag: wat als er plots een topclub komt aankloppen voor Nga Kana en hem wil wegkapen? Dan blijft het opletten dat het jonge talent niet plots voor meer zekerheid in het buitenland gaat kiezen. Vanuit de Premier League is er al langer dan vandaag interesse.

PSG klopt aan voor Nga Kana

En nu zou volgens Le Soir ook PSG plots zijn komen aankloppen voor Joshua Nga Kana. Op zeventienjarige leeftijd naar de beste club ter wereld op dit moment? Het zou een enorme stap zijn, maar wel eentje om over na te denken natuurlijk.



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Ook AS Monaco roert zich volgens de krant voor de jongeling van paars-wit. Daarmee zou een toptransfer nog deze zomer plots mogelijk zijn. Voor Bruno en Anderlecht kan het een domper zijn, want er werd enorm gelooft in de speler als vaandeldrager in het nieuwe seizoen.