LIVE: Garcia kiest voor 9 nieuwe namen bij Rode Duivels!

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun Amerikaanse interlandtrip af met een oefenmatch tegen Mexico. In Chicago wacht een andere test dan tegen de VS, al wordt het voor Belgische fans vooral een nachtelijke afspraak.

De Rode Duivels spelen dinsdag hun tweede, en daarmee ook laatste, oefenwedstrijd van de interlandbreak. Na de 2-5-overwinning tegen de Verenigde Staten spelen ze in Chicago tegen Mexico.

Rode Duivels treffen stug Mexico in Chicago

De wedstrijd wordt afgewerkt in Soldier Field, het stadion van NFL-team Chicago Bears en MLS-club Chicago Fire. De arena biedt plaats aan ongeveer 61.500 toeschouwers en is voorlopig nog niet volledig uitverkocht.

Over de kern van de Rode Duivels valt eigenlijk niets te melden, wat positief nieuws is. Iedereen is fit en bondscoach Rudi Garcia zal net zoals tegen de VS zo'n 10 spelers wisselen in de tweede helft. Hij maakte een afspraak met de bondscoach van de tegenstander.

Mexico verloor al vier wedstrijden op rij niet en kon vorig weekend met 0-0 gelijkspelen tegen Portugal. Volgens Garcia een gesloten wedstrijd die eerder bijzonder tactisch was. Hopelijk krijgen we wat meer doelpunten te zien morgen.

Voor de Belgische fans is het een heel lastig duel. De wedstrijd zal om 20u lokale tijd gespeeld worden, maar vanwege het uurverschil is dat 4u 's nachts in België. De wedstrijd is wel live te volgen op tv, maar wie zal zijn wekker zetten?