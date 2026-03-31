Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Brandon Mechele heeft doorheen zijn carrière geleerd om anders om te gaan met kritiek. De verdediger van Club Brugge geeft toe dat hij vroeger worstelde met negatieve reacties. Hij las artikels en commentaren, wat hem onzeker maakte en zelfs zijn spel beïnvloedde.

Vandaag staat Mechele daar compleet anders in. Hij leest bewust niets meer en laat kritiek van zich afglijden. “Een artikel is de kijk van één journalist, niets meer dan een mening. Het raakt me niet meer: intussen heb ik het wel bewezen. Mijn palmares liegt niet", zegt hij in HUMO.

Geëvolueerd in zijn spel

Met meer dan 500 wedstrijden en meerdere prijzen op de teller voelt hij zich sterker dan ooit. “Er zijn altijd twijfels over mij geweest, maar zie me hier nu zitten”, zegt hij. “Wie heeft het recht om mij te bekritiseren?”

Ook op het veld merkt hij zijn eigen evolutie. Vooral in de opbouw en het inspelen naar het middenveld heeft hij stappen gezet. “Ik blijf mezelf verrassen. In de opbouw heb ik enorme stappen gezet”, legt Mechele uit. “Ik ben een voetballende verdediger geworden.”

Die ontwikkeling hing nauw samen met zijn groei in zelfvertrouwen. “Die kwaliteiten zaten er al in, maar ik miste het vertrouwen om ze te tonen”, geeft hij toe. “Nu durf ik te zeggen dat ik bijna tweevoetig ben.”

Belangrijke rol op en naast het veld

Tot slot benadrukt Mechele dat hij ook mentaal gegroeid is en een belangrijke rol speelt in de kleedkamer. “Er is nu rust in mijn hoofd”, zegt hij. “Ik ben nu één van de ouderen en vind het mooi om jonge spelers te begeleiden. Ze noemen me hier soms ‘papa’, en dat vind ik best leuk.”



Lees ook... De transferzomer van Kevin De Bruyne: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag›

Hij wijst daarbij ook op zijn rol in de ontwikkeling van zijn ploegmaats naast hem in de verdediging die later voor veel geld vertrokken. “Ik heb de club inderdaad al veel geld opgeleverd”, zegt hij met een knipoog. “Spelers als Odilon Kossounou en Abakar Sylla hebben enorm veel talent. Ik probeer hen gewoon te begeleiden en te helpen groeien naar een hoger niveau.”