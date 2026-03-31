Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Chicago, VS
Na de zege tegen de Verenigde Staten wacht de Rode Duivels dinsdag een nieuwe test tegen Mexico. Volgens Rudi Garcia is er deze keer alvast één belangrijk verschil met de match in Atlanta.

De Rode Duivels spelen dinsdag tegen Mexico hun tweede oefenwedstrijd van deze interlandbreak. Na de 2-5-zege tegen de Verenigde Staten in Atlanta trekken ze naar Chicago. Soldier Field, de thuishaven van NFL-team Chicago Bears en MLS-club Chicago Fire, vormt het decor voor die oefeninterland.

Bondscoach Rudi Garcia ziet alvast één groot verschil in vergelijking met de wedstrijd tegen de VS. "Het was zaterdag lastiger omdat we niet veel tijd hadden om ons aan te passen aan het uur hier", opende hij.

Rudi Garcia denkt dat Rode Duivels nu beter klaar zijn voor volgende test

"Nu we volledig zijn overgeschakeld en op Amerikaanse tijd leven, is het geen probleem om om 20u (lokale tijd) te spelen", zegt Garcia, die wel problemen voor zijn spelers voorspelt. "Het wordt wel een probleem wanneer we woensdag terugkeren naar Europa, en voor de spelers met hun wedstrijden dit weekend."

"Maar goed, ik denk dat hoewel we wat moeite hadden om in de wedstrijd te komen, dat niet de hoofdreden was", blikt de Fransman nog even terug op de wedstrijd tegen de VS. "Ik denk niet dat het nu nog een probleem zal zijn."

Lees ook... Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans
Zo ziet de bondscoach al een verschil voor de wedstrijd tegen Mexico. Garcia kan nu focussen op een goede start van zijn ploeg, wat tegen de VS ontbrak. Nu zijn er geen excuses meer om niet fel te beginnen.

Volg Mexico - België live op Voetbalkrant.com vanaf 03:00 (01/04).

Meer nieuws

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

06:30
Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

23:00
🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

22:00
Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

06:00
Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

22:30
1
Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

19:00
Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

20:40
Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

17:20
9
"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

17:00
1
Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

21:40
3
Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

21:20
Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

14:40
SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

21:00
1
Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

15:30
1
📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

20:20
1
Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

18:30
2
Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit

Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit

17:40
1
Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

20:00
9
Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

19:40
1
'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

19:20
OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

18:00
Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

12:00
1
Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

16:30
Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

16:15
8
OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

16:00
Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

10:30
2
Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

15:15
2
"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

15:00
1
Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

14:20
7
België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

09:30
16
Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

11:40
4
📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

14:00
Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

13:50
2
Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

13:30
18
Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

13:38
Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

13:15
1

