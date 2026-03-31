Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Na de zege tegen de Verenigde Staten wacht de Rode Duivels dinsdag een nieuwe test tegen Mexico. Volgens Rudi Garcia is er deze keer alvast één belangrijk verschil met de match in Atlanta.

De Rode Duivels spelen dinsdag tegen Mexico hun tweede oefenwedstrijd van deze interlandbreak. Na de 2-5-zege tegen de Verenigde Staten in Atlanta trekken ze naar Chicago. Soldier Field, de thuishaven van NFL-team Chicago Bears en MLS-club Chicago Fire, vormt het decor voor die oefeninterland.

Bondscoach Rudi Garcia ziet alvast één groot verschil in vergelijking met de wedstrijd tegen de VS. "Het was zaterdag lastiger omdat we niet veel tijd hadden om ons aan te passen aan het uur hier", opende hij.

Rudi Garcia denkt dat Rode Duivels nu beter klaar zijn voor volgende test

"Nu we volledig zijn overgeschakeld en op Amerikaanse tijd leven, is het geen probleem om om 20u (lokale tijd) te spelen", zegt Garcia, die wel problemen voor zijn spelers voorspelt. "Het wordt wel een probleem wanneer we woensdag terugkeren naar Europa, en voor de spelers met hun wedstrijden dit weekend."

"Maar goed, ik denk dat hoewel we wat moeite hadden om in de wedstrijd te komen, dat niet de hoofdreden was", blikt de Fransman nog even terug op de wedstrijd tegen de VS. "Ik denk niet dat het nu nog een probleem zal zijn."

Lees ook... Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans ›

Zo ziet de bondscoach al een verschil voor de wedstrijd tegen Mexico. Garcia kan nu focussen op een goede start van zijn ploeg, wat tegen de VS ontbrak. Nu zijn er geen excuses meer om niet fel te beginnen.