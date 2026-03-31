Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku liet de interlands tegen de Verenigde Staten en Mexico aan zich voorbijgaan om volledig te herstellen. Bondscoach Rudi Garcia toont begrip en ziet vooral het WK als grote doel.

Bondscoach Rudi Garcia had Romelu Lukaku opgeroepen voor de kleine tour door de Verenigde Staten. De spits meldde zich in Tubeke, maar gaf toch forfait voor de interlands tegen de VS en Mexico. Hij wilde zich liever focussen op een volledig herstel.

"Romelu liep een zware blessure op", vertelde Garcia op zijn persconferentie. "Er werd niet geopereerd, maar gekozen voor een conservatieve behandeling." Iets waar Garcia wel bekend mee is. "Ik maakte exact hetzelfde mee met Francesco Totti, die ook op die manier werd behandeld. Ik kan je zeggen: van zo’n blessure herstellen vraagt gewoon tijd."

Rudi Garcia begrijpt keuze van Romelu Lukaku en wil hem volledig fit richting WK 2026

"Het verbaast me dan ook niet dat Romelu zich momenteel nog niet voor 100% op zijn best voelt. Hij heeft nog wat tijd nodig om terug te keren naar zijn hoogste niveau", gaat de bondscoach verder. "Ik denk dat het mentale aspect ook belangrijk is voor een speler. Wanneer je terugkomt van een blessure, moet je je volledig goed voelen om geen angst te hebben om opnieuw geblesseerd te raken."

Garcia vindt dus dat Lukaku de juiste keuze heeft gemaakt door thuis te blijven. "Omdat het WK dichterbij komt, denk ik dat Romelu er goed aan doet om zich fysiek weer helemaal op 100% te krijgen."

"Voor Napoli, maar vooral voor Romelu zelf, en ook voor ons, is het belangrijk dat hij zijn topniveau terugvindt. Voor Napoli om zich te kwalificeren voor de Champions League in de Italiaanse competitie, en voor ons zodat hij klaar is voor het WK", aldus Garcia.