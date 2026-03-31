De transferzomer van Kevin De Bruyne: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

Kevin De Bruyne beleefde een bijzonder woelige transferzomer. Na tien jaar bij Manchester City moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging, tot zijn eigen ontgoocheling. Aan interesse was er uiteraard wel geen gebrek.

Vanuit de Verenigde Staten kwam er al snel interesse, onder meer van Chicago Fire. Toch kon die piste hem nooit overtuigen, vooral om sportieve redenen. De Bruyne wilde absoluut op een hoog niveau blijven spelen met het oog op het WK.

Ook de MLS in het algemeen kon hem niet bekoren. Na het bekijken van wedstrijden besloot hij dat het niveau, op enkele uitzonderingen na, onvoldoende aansloot bij zijn ambities.

Kevin De Bruyne weigerde veel aanbiedingen omwille van het niveau

Een overstap naar Inter Miami leek wél een optie. De aanwezigheid van Lionel Messi en het project rond de club spraken hem aan, maar praktische beperkingen rond salarissen en spelersquota deden die piste uiteindelijk afspringen.

Ook Saudi-Arabië passeerde de revue, maar werd snel van tafel geveegd. Ondanks de financiële mogelijkheden vond De Bruyne het sportieve niveau daar niet aantrekkelijk genoeg.

Uiteindelijk richtte hij zijn blik opnieuw op Europa. Clubs als Juventus en Liverpool FC toonden interesse, maar het was Napoli dat het beste totaalpakket bood. Sportieve ambitie, levenskwaliteit en stabiliteit gaven uiteindelijk de doorslag.