"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun Amerikaanse tweeluik af met een oefenmatch tegen Mexico. Rudi Garcia rekent op een fitte groep, maar zal tegelijk voorzichtig omspringen met spelers die snel weer clubverplichtingen hebben.

De Rode Duivels spelen dinsdag tegen Mexico in Chicago. De wedstrijd gaat om 20u lokale tijd van start, wat 3u 's nachts is in België. Ondertussen is de groep volledig aangepast aan de Amerikaanse tijd.

Rudi Garcia kondigt stevige rotatie aan bij Rode Duivels

De pers mocht dinsdag na de persconferentie ook de eerste 15 minuten van de training meevolgen. Daar waren alle spelers aanwezig. "Iedereen is fit", gaf bondscoach Rudi Garcia kort voordien al aan.

Tegen de Verenigde Staten had hij een akkoord gevonden met de bondscoach van de VS om 10 wissels te mogen doorvoeren. Tegen Mexico zal dit opnieuw gebeuren. "Waarschijnlijk zullen we na 60 á 70 minuten een groot deel van de groep wisselen."

Zoals verwacht zal Matz Sels tussen de palen beginnen. "Ik denk dat er maximaal 2 à 3 spelers die startten tegen de VS opnieuw in de basis zullen staan", ging de bondscoach van België verder. Hij zal verder ook rekening houden met de situatie van zijn spelers bij hun ploeg.

Bondscoach denkt aan clubprogramma's

"Ik heb bekeken wanneer mijn spelers na de interlandperiode opnieuw in actie moeten komen bij hun club, zeker omdat wij woensdag om 3 uur 's nachts Europese tijd spelen. Wie vrijdag of zaterdag alweer een competitiewedstrijd heeft, loopt extra risico als ik hem nu tachtig minuten laat spelen. Daarom zullen we met die jongens voorzichtig omspringen", besluit Garcia.