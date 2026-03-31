Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

Club Brugge gaat deze zomer zwaar langs de kassa passeren, maar de andere kant van de medaille is natuurlijk ook aanwezig. Voor quasi heel de ploeg is er steeds groter wordende interesse. De vele miljoenen zullen ook deels moeten aangewend worden om te herbouwen.

Er zijn al een paar zekere vertrekkers. Met zowel Raphael Onyedika als Joël Ordonez zijn er afspraken gemaakt dat ze deze zomer hun transfer krijgen. De twee sterkhouders konden vorige zomer al vertrekken, maar Club hield toen het been stijf. Dat gaan ze geen tweede keer kunnen doen.

Vier quasi zekere vertrekkers bij Club Brugge

Die twee samen kunnen trouwens al rond de 55 miljoen opbrengen gezien hun marktwaarde. Maar zij zijn niet de enigen die op een transfer azen. Ook Christos Tzolis acht het moment gekomen om weer naar een grotere competitie te trekken.

Gezien zijn statistieken mag dat geen probleem vormen en ook zijn marktwaarde ligt op 30 miljoen euro. Als Inter - zoals iedereen verwacht - de terugkoopoptie voor Aleksandar Stankovic deze zomer activeert, komt daar nog eens 23 miljoen bij.

Een rekensommetje hierbij is niet zo moeilijk: voor die vier spelers komt Club straks zeker boven de 100 miljoen uit. Ze kunnen er zelfs ver boven gaan als Bob Madou en Dévy Rigaux zich weer als gehaaide onderhandelaars laten gelden.

Twee spelers met veel interesse... En wat met Mignolet?

De voorbije maanden is echter duidelijk geworden dat er nog jongens van grote clubs aanbiedingen gaan krijgen. Nicolo Tresoldi bijvoorbeeld, die bij quasi elke topploeg in Duitsland genoemd wordt en ook al gelinkt werd aan Arsenal. De 21-jarige spits wordt gezien als een grote belofte.



Ook voor Joaquin Seys zwellen de geruchten over buitenlandse interesse aan. Newcastle United, Roma, Milan, Bologna en Crystal Palace werden al genoemd. Ook voor Seys lijkt een buitenlandse transfer aan de orde, want hij wil ook bij de Rode Duivels zijn basisplaats afdwingen.

Last but not least is het nog steeds niet duidelijk wat er met Simon Mignolet gaat gebeuren. De eerste doelman heeft nog steeds geen nieuw contract en hij vertrekt mogelijk dus ook. Al zijn er wel geruchten dat er intussen toenadering is gezocht vanuit blauw-zwart.

Uiteraard heeft Club in het verleden al bewezen dat ze klaar zijn voor elk scenario en ze zullen in bepaalde dossiers - zoals Tresoldi en Seys - wel het been proberen stijf houden. Maar kan dat als de spelers straks ook echt weg willen? Een zomer waarin zeven basisspelers moeten vervangen worden is ineens geen utopie meer.