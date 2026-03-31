Hoe realistisch is een terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht deze zomer?

De wrijvingen tussen Romelu Lukaku en Napoli openen natuurlijk de discussies over wat er met de spits deze zomer gaat gebeuren. De Anderlecht-fans hopen natuurlijk dat hij terugkeert naar Neerpede, zoals hij altijd beloofd heeft. Maar hoe realistisch is die optie? Zeker geen utopie.

Het heeft er alle schijn van dat er achter het ultimatum van Napoli bijhorende redenen zitten. Na de blessure van Lukaku had Napoli een nieuwe topspits nodig en ze huurden Rasmus Højlund van Manchester United, met verplichte aankoopoptie.

Lukaku lijkt naar de uitgang te worden geduwd bij Napoli

In 37 wedstrijden (alle competities) scoorde de 23 jarige Deen intussen 14 keer en gaf 4 assists. Ze zijn bij de Italiaanse topclub dan ook meer dan tevreden over hem en gezien zijn leeftijd heeft hij nog een grote doorverkoopwaarde als hij nog progressie blijft maken.

Maar Napoli gaat zijn loon van meer dan 4 miljoen euro per jaar er ook moeten bij nemen. Lukaku verdient ook een goeie 6 miljoen per jaar en de Napolitanen moeten hun budget onder controle houden. Binnen een dikke maand wordt Lukaku ook 33 en hij heeft nog maar één jaar contract lopen.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis lijkt Lukaku dan ook al half naar de uitgang te begeleiden met zijn dreigement om hem uit de kern te zetten als hij niet terugkeerde vandaag. Lukaku legde dat naast zich neer omdat hij aan zijn conditie wil werken en hij meer vertrouwen heeft in Lieven Maesschalck en zijn team dan in de medische staf van Napoli, die hem eerder al pushte om sneller dan zijn Belgische entourage aanraadde terug te keren in het team.

Anderlecht? Eigenaar Marc Coucke zijn natte droom

Maar als hij moet vertrekken, maakt Anderlecht dan een kans? Er is immers nog dat jaar contract en veel Saoedische en MLS-clubs staan te springen om hem binnen te halen. Nu moet u één zaak goed begrijpen over Lukaku: hij gaat zijn eigen weg en daarnaast ook een man van zijn woord.



Lukaku zal om naar Anderlecht te kunnen - en dit is allemaal nog toekomstmuziek - een akkoord moeten vinden met Napoli over de verbreking van zijn contract. Want Anderlecht kan geen transfersom voor hem betalen, ondanks dat zijn marktwaarde door zijn leeftijd naar 12 miljoen is gezakt.

Big Rom heeft altijd gezegd dat hij naar Anderlecht zou terugkeren als hij nog niet versleten was. En hij houdt van een uitdaging. Lukaku zijn hart is nog steeds paars en wit en hij heeft het moeilijk met de huidige situatie bij zijn ex-club.

Eigenaar Marc Coucke zou zijn droom zien uitkomen als Lukaku - met wie hij intussen goed bevriend is geraakt - met al zijn internationale ervaring en prestige zou terugkeren. Daar is al meerdere malen vriendschappelijk over gesproken tussen beide heren.

Lukaku zal wel veel geld moeten laten liggen

Lukaku wil 'zijn club' weer omhoog helpen, op welke manier dan ook. Op dit moment zou hij dat als speler zeker nog kunnen. En daarbij ook de 'winnaarsmentaliteit' terugbrengen. U mag het van ons aannemen: indien Lukaku terugkeert, zal er heel wat veranderen in de kleedkamer. Lukaku is een leider, in elke betekenis van het woord.

Er zijn nog veel obstakels te nemen en Lukaku moet voor zichzelf nog uitmaken wat hij wil en waar hij naartoe wil. Maar als hij voelt dat hij bij Napoli niet meer gewenst is, zal Anderlecht zeker aan bod komen in zijn overwegingen. Waarschijnlijk zelfs als eerste, want hij weet dat de club hem nodig heeft.

Daarvoor zal hij wel veel geld moeten laten liggen. Anderlecht kan hem bijlange niet bieden wat andere (exotische) clubs hem kunnen geven. Maar hij heeft wel al goed geboerd in zijn carrière om zich geen zorgen meer te maken voor zichzelf of zijn familie. Dus ja... het is geen utopie.