Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

De Rode Duivels werken momenteel een oefenstage af in de Verenigde Staten. Komende woensdag wordt de oefenpot tegen Mexico gespeeld om... 3 uur 's nachts. Al komt VTM met een geste op de proppen.

De Verenigde Staten ontdekken momenteel de Amerikaanse bodem met het oog op het WK van komende zomer. Tijdens het oefenkamp staan twee oefenwedstrijden gepland.

De Rode Duivels wonnen afgelopen zaterdag met 2-5 in en tegen de Verenigde Staten. De wedstrijd werd gespeeld om 15u30 lokale tijd. Oftewel: 20u30 Belgische tijd.

Nachtvoetbal

VTM verwelkomde een pak kijkers dat de wedstrijd live heeft gevolgd. Dat zal komende woensdag echter andere koek zijn voor de wedstrijd tussen Mexico en België.

Die oefeninterland wordt afgetrapt om 20u lokale tijd. Oftewel: om drie uur 's nachts in België. Het spreekt voor zich dat de werkende Belg de wekker niet zal zetten voor een oefenpot.

Heruitzending op woensdagmiddag

Lees ook... Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS›

Om die reden komt VTM met een geste. Woensdag wordt de wedstrijd overdag integraal opnieuw uitgezonden na het VTM Nieuws. De uitzending zal op donderdag omstreeks 13u40 beginnen.

