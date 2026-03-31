Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Romelu Lukaku blijft voorlopig in België om te revalideren. De spits kiest ervoor om minstens tot het einde van de week hier te blijven, ondanks berichten uit Italië over druk van zijn club.

De aanvaller kampt met een blessure aan de heup, waarbij ontsteking en vocht werden vastgesteld. Die blessure werd pas in België ontdekt en verklaart waarom hij de laatste weken weinig speelde.

Lukaku wil niets aan het toeval overlaten en mikt op een volledig herstel. Hij wil zo topfit terugkeren, zowel voor Napoli als voor de Rode Duivels.

In Italië klonk het de voorbije dagen dat Napoli hem een ultimatum had gesteld. Hij zou zich snel opnieuw moeten melden bij de club, anders dreigde uitsluiting uit de selectie.

De entourage van Romelu Lukaku kreeg geen officieel ultimatum

Volgens het kamp-Lukaku is daar echter niets van aan, schrijft HLN. Zij benadrukken dat er nooit een officieel ultimatum werd gecommuniceerd en dat de berichten vooral via de media zijn verspreid.

Lukaku zelf reageerde ook al en stelde dat hij Napoli niet wil laten vallen. Wel benadrukte hij dat zijn gezondheid nu prioriteit heeft, na een fysiek en mentaal zware periode.

