Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Chicago, VS
| 1 reacties
Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"
Foto: © photonews

Nicolas Raskin lijkt zich stilaan in de kijker te spelen bij de Rode Duivels. De middenvelder van Rangers beseft zelf ook hoe snel het is gegaan sinds hij onder de vorige bondscoach nog amper in beeld kwam.

De Rode Duivels nemen het dinsdag op tegen Mexico in een oefeninterland. Daags voor de wedstrijd sprak Nicolas Raskin met de pers. We kunnen via die manier ook aannemen dat de middenvelder in de basis zal starten.

Of hij vanaf nu ook een echte titularis is bij de nationale ploeg? "Daar ben ik niet echt mee bezig", opende hij. "De vorige bondscoach, Domenico Tedesco, had een lijst met 150 spelers gemaakt en ik stond daar niet eens op."

Situatie van Raskin veranderde enorm bij Rode Duivels

Raskin ziet dus al een enorm verschil met een dik jaar geleden. "Het is dus al een succes op zich dat ik hier ben", gaat de Rangers-speler verder. "Ik geniet ervan en zal gewoon het beste van mezelf te geven." 

De wedstrijden tegen de VS en Mexico moeten de Duivels in een soort WK-sfeer brengen, zodat ze de omstandigheden wat gewoon worden. "Het was speciaal met al die veiligheidscontroles, maar het hoort bij de organisatie."

"We moeten ons hier wel aanpassen. Die lange verplaatsingen maken het moeilijk, we voelden de jetlag bij het begin van de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Het blijft interessant om hier te spelen", besluit Raskin.

Volg Mexico - België live op Voetbalkrant.com vanaf 03:00 (01/04).

