Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

Tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zullen drinkpauzes verplicht worden ingevoerd in elke wedstrijd. De FIFA heeft beslist dat er in elke helft na 22 minuten een onderbreking van drie minuten komt.

Opvallend is dat die pauzes er komen ongeacht de temperatuur. Zelfs bij relatief frisse omstandigheden, zoals 15 of 20 graden, zullen spelers verplicht moeten stoppen om te drinken.

Officieel worden de zogenaamde “hydration breaks” ingevoerd om de gezondheid van de spelers te beschermen. In het verleden werden zulke pauzes vooral toegepast bij extreme hitte, vaak boven de 30 graden.

Tijd voor reclame

Toch klinkt er kritiek op die redenering. Volgens experts en analisten ligt de echte reden eerder op commercieel vlak, aangezien tv-zenders tijdens de pauzes extra reclame kunnen uitzenden, schrijft Het Nieuwsblad.

De oorsprong van de drinkpauzes ligt wel degelijk in medische overwegingen. De maatregel werd ooit ingevoerd bij extreme hitte, maar is intussen geëvolueerd naar een standaardonderbreking in elke wedstrijd.

Lees ook... Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag›

Ondanks de discussie lijkt de maatregel definitief. Trainers zien er soms voordelen in, zoals extra tijd om tactische aanwijzingen te geven, maar voor veel fans blijft het vooral wennen dat deze pauzes nu altijd zullen plaatsvinden.