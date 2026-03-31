Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

Tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zullen drinkpauzes verplicht worden ingevoerd in elke wedstrijd. De FIFA heeft beslist dat er in elke helft na 22 minuten een onderbreking van drie minuten komt.

Opvallend is dat die pauzes er komen ongeacht de temperatuur. Zelfs bij relatief frisse omstandigheden, zoals 15 of 20 graden, zullen spelers verplicht moeten stoppen om te drinken.

Officieel worden de zogenaamde “hydration breaks” ingevoerd om de gezondheid van de spelers te beschermen. In het verleden werden zulke pauzes vooral toegepast bij extreme hitte, vaak boven de 30 graden.

Toch klinkt er kritiek op die redenering. Volgens experts en analisten ligt de echte reden eerder op commercieel vlak, aangezien tv-zenders tijdens de pauzes extra reclame kunnen uitzenden, schrijft Het Nieuwsblad.

De oorsprong van de drinkpauzes ligt wel degelijk in medische overwegingen. De maatregel werd ooit ingevoerd bij extreme hitte, maar is intussen geëvolueerd naar een standaardonderbreking in elke wedstrijd.

Ondanks de discussie lijkt de maatregel definitief. Trainers zien er soms voordelen in, zoals extra tijd om tactische aanwijzingen te geven, maar voor veel fans blijft het vooral wennen dat deze pauzes nu altijd zullen plaatsvinden.

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

09:00
LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League

Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Om de 22 minuten een onderbreking op het WK: vooral commercieel geïnspireerd
