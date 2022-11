Brazilië heeft schicht van Casemiro nodig om ban te breken tegen stug Zwitserland

Brazilië en Zwitserland waren elk met een driepunter aan hun WK begonnen en konden zich op speeldag 2 al verzekeren van de volgende ronde. Dan moest wel gewonnen worden in het onderlinge duel.

Voor beide landen waren er vooraf wel de nodige zorgen, vanwege blessures en onbeschikbaarheden aan beide kanten. Geen Neymar bij de Goddelijke Kanaries, terwijl ook Danilo een enkelblessure had en dus niet kon meespelen.

Militao was zo de nieuwe rechtsachter van dienst, terwijl Fred op het middenveld plaatsnam - al speelde hij bijwijlen meer als tweede spits dan wat anders. Bij Zwitserland was er geen Shaqiri te bespeuren in de basiself, maar wel Rieder.

Gesloten wedstrijd

In een erg gesloten eerste helft hielden de Zwitsers de boel goed gesloten. Vinicius Junior kreeg op het halfuur de enige grote kans van de eerste 45 minuten, maar hij kon een voorzet vanop rechts niet goed verwerken en zo kreeg Sommer nog een kans.

© photonews

© photonews

Ook in de tweede helft maakte Brazilië niet al te veel indruk. Iets voorbij het uur scoorde het wel op snelheid via Vinicius Junior, maar er was daaraan voorafgaand buitenspel van Richarlison en zo ging het feestje uiteindelijk niet door.

Casemiro doet het

De Brazilianen wilden wel en gingen ook steeds meer druk op de ketel zetten, maar een stug verdedigend Zwitserland weet al langer dan vandaag hoe ze de Zuid-Amerikanen moeten afhouden. Meer zelfs: ze kwamen er een paar keer vervaarlijk uit.

Tot doelpunten leidde het aanvankelijk niet - de zoveelste brilscore van dit toernooi leek in de maak. Tot Casemiro tien minuten voor tijd op heerlijke wijze met de buitenkant van de voet de 1-0 tegen de touwen poeierde. Brazilië zo door naar de achtste finales, Zwitserland heeft nog werk aan de winkel.