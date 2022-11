Australië doet uitstekende zaak met winst tegen Tunesië dat moet winnen tegen Frankrijk op laatste speeldag

In groep D heeft Australië zichzelf een stap gezet richting de achtste finales.

Tunesië begon het felst aan de wedstrijd, maar Australië nam al snel over. Tot kansen leidde dat wel nog niet direct. Er was vooral veel duelkracht en de wedstrijd was heel hectisch. Niemand kon de bal niet echt in de ploeg houden en vooral Tunesië ging soms stevig door.

Halfweg de eerste helft dan toch eens een echte kans. Mooy verstuurde de bal vanop de middencirkel richting Goodwin op de linkerflank. Hij schilderde de bal mooi op het hoofd van Duke. Hij kopte achterwaarts richting doel en kopte in de verste hoek binnen. Het was meteen raak voor Australië

Tunesië probeerde wel en had enkele kansjes met Dräger en Msakni. Die laatste had de beste kans en had de gelijkmaker aan de voet in de toegevoegde tijd van de eerste helft, maar hij schoot de bal net naast. Ryan was geklopt als de bal binnen het kader was geweest.

Australië houdt stand in de tweede helft

In de tweede helft kwam Tunesië steeds meer opzetten en werd Australië achteruit gedrukt. Veel kansen kreeg Tunesië echter niet, Msakni kreeg steeds de beste kansen. Australië loerde op de counter en Goodwin werd gelanceerd op links. Hij vond bijna Leckie voor doel, maar hij kwam een half metertje te kort om binnen te duwen.

Na 70 minuten kreeg Tunesië toch eens een schot op doel. Msakni kon twee keer kort na elkaar uithalen, maar Ryan stond twee keer pal. Uiteindelijk werd Tunesië nooit echt gevaarlijk en Australië bleef overeind en hield de kleine voorsprong vast.

Australië doet zo een uitstekende zaak met zijn derde overwinning op een WK. Het strijd in een rechtstreeks duel tegen Denemarken voor een plaats in de volgende ronde. Tunesië moet al winnen tegen Frankrijk om nog kans te maken op de volgende ronde.