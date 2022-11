Iran moet wachten tot diep in blessuretijd, maar pakt meer dan verdiende zege tegen Wales

Feest in Iran. De Iranezen waren een volledige wedstrijd de betere ploeg, maar vergaten zichzelf te belonen tegen Wales. Roozbeh Cheshmi zorgde héél diep in de blessuretijd voor de verlossing. Het werd zelfs nog 0-2. Voor Wales lijkt het over en sluiten.

Het moet gezegd: Iran vergat zichzelf meermaals te belonen. Al vanaf de eerste minuut was het duidelijk dat de Iranezen zin hadden om te voetballen. En op die manier schoot Team Melli - dat is volgens Wikipedia alvast de bijnaam van het Iraanse nationale elftal - ook uit de startblokken.

Na een kwartiertje resulteerde dat ook in een doelpunt. Nee, we moeten het anders zeggen: in een schitterend doelpunt. Sardar Azmoun en Ali Gholizadeh rolden de Welshe defensie op met een dubbel één-tweetje. De aanvaller van Sporting Charleroi stond echter met een voetje buitenspel. De VAR greep logischerwijs in.

Taremi Mepham

Wales probeerde tussendoor dan wel te dreigen, maar Kieffer Moore - de boomlange aanvaller mocht deze keer wél starten - werd amper in stelling gebracht. Gareth Bale? Hij stond tussen de palen. Maar dat wisten we eigenlijk enkel zeker nadat we het wedstrijdblad er nog eens bijnamen.

Ook na de koffie was Iran de betere ploeg. Meer zelfs: de Welshe palen bibberen nog na. Azmoun en Gholizadeh vonden het doelhout op hun weg, terwijl de rebound van eerstgenoemde was gekeerd door Wayne Hennessey. Toch nog iets over Gholizadeh: hoe is hij op de bank beland in het Zwarte Land?

© photonews

© photonews

Wales moest in de slotfase nog met z'n tienen verder na een rode kaart voor Hennessey. De doelman van The Dragons haalde een doorgebroken Iranees onderuit. Het was overigens de VAR die de scheidsrechter ook hier een handje moest helpen. Het bleek een héél belangrijk kantelpunt.

Iran maakt het wél af

Het mannetje meer gaf Iran vleugels. In minuut 98 was het eindelijk prijs. Roosbeh Cheshmi kon van buiten de zestien knallen én scoren. 0-1? Nee, dat was nog niet genoeg. Na een perfect uitgevoerde counter zorgde Ramin Rezaian - dat zagen we hem bij KV Oostende niet doen - met een opwipper voor de beslissende 0-2.

Iran zet op die manier de Verenigde Staten onder druk. Team USA neemt het later vandaag op tegen Engeland. Voor Wales lijkt het WK over. Mathematisch bestaat er dan wel nog een waterkansje, maar we zien het alleszins niet meer gebeuren voor The Dragons.