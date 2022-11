Lionel Messi (en zijn troonsopvolger) houden dé droom levendig na moeizame slooppartij tegen Mexico

Argentinië verloor op speeldag 1 van Saoedi-Arabië en had dus tegen Mexico eigenlijk geen enkele keuze meer om de 'Last Dance' van Lionel Messi langer dan de groepsfase te laten duren. Kon de meester himself voor een eerste orgelpunt zorgen?

Na de nederlaag tegen Saoedi-Arabië was het voor Argentinië alle hens aan dek. Dat besefte ook bondscoach Lionel Scaloni, die liefst vijf nieuwe spelers tussen de linies bracht voor het duel met de Mexicanen.

Vele wissels, weinig kansen

Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lisandro Martinez, Alexis Mac Allister en Guido Rodriguez moesten ervoor helpen zorgen dat Lionel Messi op zijn laatste WK nog eens het allerhoogste kon bereiken. Bij Mexico werd gekozen voor de ervaren Guardado, al moest de kapitein er voor de rust alweer geblesseerd af.

© photonews

© photonews

In de eerste helft gebeurde er werkelijk niets - toch niet in termen van schoten op doel. Mexico was er met veel gevoel voor humor en verbeelding een keertje het dichtste bij. Rusten gingen we dan ook met een logische, maar teleurstellende brilscore.

Aan intensiteit geen gebrek, maar de voetballende oplossing bleek al te vaak te moeilijk. Mexico leek zelfs te azen op een puntje en te gokken op de derde groepswedstrijd tegen Saoedi-ArabIë, maar dat is natuurlijk altijd gevaarlijk.

Messi doet het

De Argentijnen begonnen beter aan de tweede helft, Messi en Di Maria staken een keertje schuchter de neus aan het venster. En toen was er iets voorbij het uur plots een ingeving van De Vlo. Hij kreeg even ruimte om uit te halen en trapte de bal pardoes in het zijnetje: 1-0 Argentinië.

© photonews

© photonews

De Argentijnen zo plots opnieuw in een veel betere uitgangspositie dan de Mexicanen, die zelf moesten komen en plots toch ook - net als eerder tegen Polen - vrij onmondig bleken in aanvallend opzicht. De Argentijnse doelman bleef werkloos.

Vijf minuten voor tijd kon Enzo Fernandez de bal heerlijk tegen de touwen krullen en zo de wedstrijd beslissen. Polen is zo leider in de groep met vier punten, Argentinië en Saoedi-Arabië hebben er nu drie. Als Mexico nog naar de achtste finales wil moet het winnen en hopen op een goed resultaat in de andere wedstrijd.