Kameroen en Servië delen de punten in een echt spektakelstuk

De laatste wedstrijd om 11 uur 's morgens dit WK, maar de kijkers hadden geen spijt. Kameroen en Servië maakten er een echt spektakelstuk van met zes doelpunten en uiteindelijk een puntendeling.

Voor de wedstrijd begon was er al een verrassing te noteren. Andre Onana is uit de wedstrijdkern gezet bij Kameroen omwille van disciplinaire redenen. Zijn vervanger in doel werd Devis Epassy.

Eerste helft

Na een paar minuten spelen was het al even bibberen bij Servië. Na een duel komt Mitrovic verkeert neer en blesseert zich. Na even verzorging te krijgen kon hij terug verder. Dezelfde Mitrovic komt na 10 minuten spelen in de mogelijkheid om zijn land op voorsprong te brengen, maar zijn schot belande tegen de paal.

Na een kleine 20 minuten liet Kameroen even zien dat ze ook van plan waren om proberen te scoren. Kunde met een prima schot, maar de Servische doelman kon de bal in hoekschop werken. Kameroen kwam steeds meer opzetten en dit loonde. Na een hoekschop werd de bal prima verlengd en Castelleto kon de bal aan de tweede paal binnen tikken.

Servië ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar het was wachten tot in de toegevoegde tijd van de eerste helft voor hun overwicht werd omgezet in doelpunten. Ze sloegen zelfs tweemaal toe. Eerst Pavlovic met de prima kopbal en amper een paar minuten later stond Milinkovic-Savic op de juiste plek om de bal prachtig te plaatsen.

In amper drie minuten tijd ging het van 1-0 naar 1-2.

Tweede helft

Servië bleef de betere ploeg in de tweede helft en dit resulteerde in een snel doelpunt. Nadat hij eerder twee goede kansen de nek omwrong is het nu wel prijs. Aleksandar Mitrovic werkte knap af en zo stond de dubbele voorsprong op het bord.

Kameroen liet zich echter niet naar de slachtbank leiden. Op twee minuten tijd stonden de bordjes terug in evenwicht. Eerst invaller Aboubakar die de buitenspelval omzeilde. Hij verschalkte de doelman met een prachtige lob en het verschil was nog maar één doelpunt. Amper twee minuten later fungeerde hij als aangever voor Choupa-Moting die beheerst afwerkte. Zo stonden ineens de bordjes terug in evenwicht.

Servië was even geschokt door de twee snelle tegendoelpunten en Kameroen rook blood. Al speelde ze met momenten te slordig om tot een goede aanval te komen. Beide coaches grepen dan ook in en dit resulteerde in vier wissels bij Kameroen en drie wissels bij Servië.

Mitrovic kreeg nog tot driemaal toe de kans om de wedstrijd te beslissen, maar verder dan één doelpunt kwam hij niet. Zo blijft het bij een puntendeling en hebben beide landen één op zes behaald.